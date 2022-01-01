وقفة إسناد للأسرى المقاطعين لمحاكم الاحتلال وسط نابلس

نابلس/سما/

شارك أبناء شعبنا في محافظة نابلس، ظهر اليوم الخميس، في وقفة دعم وإسناد للأسرى الإداريين المقاطعين لمحاكم الاحتلال الإسرائيلي، والأسرى المرضى.

ورفع المشاركون في الوقفة، التي دعت إليها اللجنة الوطنية العليا لدعم الأسرى في المحافظة، اللافتات المطالبة بالإفراج عن الأسرى، والتي تحيي صمودهم.

وقال محمود الصيفي في كلمة اللجنة الوطنية لدعم الأسرى: نقف لدعم أسرى الحرية، أسرى الأحكام الإدارية الذين تجاوز عددهم 500 أسير، ويخوضون اليوم إضرابا مضى عليه 34 يوما في مقاطعة محاكم الاحتلال.

وأضاف: إن الأسرى وضعوا نصب أعينهم الحرية فكان شعارهم "قرارنا حرية"، وسينالونها بإذن الله.

ووجه الصيفي تحية لأسيرات سجن الدامون اللواتي يكافحن الاحتلال، ويواجهن ظروف قاسية يفرضها السجان عليهم، قائلا: إن خلفهم شعب عظيم بفصائله.

وشدد على أن الشعب الفلسطيني سيقف صفا واحدا، وقلبا واحدا ضد هذا الاستيطان والإجرام بحق أبناء شعبنا.

من جانبه تقدم نصر أبو جش في كلمة التنسيق الفصائلي باسم فصائل نابلس وشخصياتها ومؤسساتها، بالتعازي إلى الأسير منصور موقدة الذي توفيت والدته هذا اليوم.

وأشار أبو جش إلى أن لا سجن ولا سجان يرهب الأسير ناصر أبو حميد الذي يعاني المرض، ويتعرض لإهمال طبي ممنهج، ونحن شعب فلسطين يجب علينا جميعا أن نوجه لخنساء فلسطين أم ناصر تحية صمود وتحدي وإجلال، على صبرها وصمودها، ناصر قدم عمره للوطن، وعلينا أن نقول لناصر أن الشعب الفلسطيني خلفك في جميع أنحاء فلسطين.

وقال: ليعلم المحتل والمستوطن في بيتا، وبورين، وبيت دجن، بأن الأرض ستحرق من أسفلكم من أجل ناصر، والشهداء، والأسرى.