صحة غزة تعلن انطلاق مشروع لتشغيل 100 صيدلي

غزة/سما/

أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة عن انطلاق مشروع لتشغيل 100 صيدلي من العاطلين عن العمل داخل أروقة المرافق الصحية، بالتعاون مع مؤسسة صندوق إعانة المرضى بدولة الكويت، وبتنفيذ من جمعية الوئام الخيرية في قطاع غزة.

وأوضح مدير عام الصيدلة في وزارة الصحة أشرف أبو مهادي، في تصريح صحافي الخميس، أن المشروع سيسهم في تجويد الخدمات الصحية في ظل الحاجة إلى الكادر الصيدلاني في المرافق الصحية المختلفة من خلال الأدوار المتعددة التي يمارسونها في عمليات فرز الأدوية وصرفها لمستحقيها، وغيرها من المهام المتعددة والضرورية لهذه المرافق.

وثمن أبو مهادي جهود دولة الكويت حكومة وشعباً في دعمهم المتواصل لشعبنا، شاكرًا مؤسسة صندوق إعانة المرضى بدولة الكويت على المشروع الذي من شأنه أن يسهم في تشغيل الكوادر الصيدلانية في ظل الظروف الصعبة التي يعيشها القطاع.