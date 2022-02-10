  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

أوقاف بغزة تطلق غدًا حملة لإغاثة اللاجئين السوريين بعنوان "جسد واحد"

الخميس 03 فبراير 2022 03:37 م / بتوقيت القدس +2GMT
أوقاف بغزة تطلق غدًا حملة لإغاثة اللاجئين السوريين بعنوان "جسد واحد"



غزة/سما/

أطلقت وزارة الأوقاف والشؤون الدينية في غزة حملة بعنوان "جسد واحد"، لجمع التبرعات إغاثةً لإخواننا اللاجئين السوريين بمخيمات اللجوء في ظل الظروف الصعبة وبرد الشتاء، الذي يواجهونه، وذلك تعزيزاً لمبدأ التكافل الاجتماعي والعمل الإنساني بين أبناء الأمة الإسلامية.

وأوضحت الوزارة أن حملة جمع التبرعات ستنطلق يوم غدٍ الجمعة في جميع مساجد محافظات قطاع غزة وتستمر حتى مساء يوم الخميس الموافق 10/2/2022م في مقر الوزارة والمديريات الخمسة، او التبرع عبر الحساب البنكي رقم (1044446) في البنك الوطني الإسلامي.

وأشارت الوزارة إلى أن معاناة الأخوة اللاجئين السوريين في مخيمات اللجوء تستوجب من الجميع وقفة جادة للوقوف بجانبهم ومساعدتهم والحد من معاناتهم، منوهةً بأن الشعب السوري لطالما وقف من شعبنا الفلسطيني ودعم مقاومته.


وطالبت الوزارة كافة الخطباء لشحذ الهمم وحث المواطنين والتجار ورجال الأعمال وكافة القطاعات والفئات على مستوى المحافظات على التبرع من أجل إغاثة إخواننا السوريين كسهم خير لهم.

#غزة #اللاجئين السوريين

الأكثر قراءة اليوم

جلعاد أردان يفجر مفاجأة أمام لجنة التحقيق بقضية “أسرى نفق الحرية”

إيهود باراك يكشف مخاطر تشكل "تهديد وجودي" لـ "اسرائيل"

غضب اسرائيلي واحتجاج فرنسي و أمريكي من ثرثرة غانتس عن الجيش اللبناني

هارتس : لابيد يوجه رسالة لاذعة وتحذيرية لبينيت وهذا ما جاء فيها ..

غانتس يتحدث عن سياسة "اسرائيل" في إضعاف حماس

3 وفيات .. غزة تسجل رقما قياسيا في عدد اصابات كورونا

أسعار صرف العملات

الأخبار الرئيسية

مجلس

فرانس برس: الجدل يحيط بانعقاد المجلس المركزي الفلسطيني الأحد لمناقشة ملفات مصيرية

توقعات بمصادقة الكنيست على "منع لم الشمل" الأسبوع المقبل

أشغال غزة تكشف آخر مستجدات ملف الإعمار

البحرين

موقع عبري يكشف الهدف الرئيسي من زيارة غانتس إلى البحرين

الصحة: 6 وفيات و7934 إصابة كورونا بالضفة وغزة

الاتصالات الفلسطينية