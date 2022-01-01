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الجهاد الإسلامي تدين بشدة استقبال وزير حرب الاحتلال في البحرين

الخميس 03 فبراير 2022 03:23 م / بتوقيت القدس +2GMT
الجهاد الإسلامي تدين بشدة استقبال وزير حرب الاحتلال في البحرين



غزة/سما/

دانت حركة الجهاد في فلسطين، يوم الخميس، استقبال وزير الجيش الإسرائيلي بيني غانتس في البحرين.

وقالت الجهاد في بيان لها: "نستنكر وندين بشدة استقبال "غانتس" في البحرين، ونجدد رفضنا لكل أشكال التطبيع والتحالف مع الاحتلال".

وتابعت في بيانها: "إن سياسات التطبيع والتحالف مع العدو يلوث تاريخ الدول المطبعة ويمثل إساءة بالغة لها، وإن المطبعين مع العدو وقادته سيسجلون في سجلات العار".


وأكدت الجهاد أن استقبال غانتس وغيره من قادة العدو، بعيد صدور تقرير منظمة "أمنستي" الذي أدان الاحتلال وكشف عن جانب من جرائمه، هو محاولة لإنقاذ الكيان الإسرائيلي وتحسين صورته. 

ودعت الجهاد كافة شعوب الأمة إلى إعلاء صوتها لمواجهة كل أشكال التطبيع والتحالف مع إسرائيل، ورفض محاولاته توسيع تمركزه ونفوذه الذي يمثل تهديداً للمنطقة، والانتباه لأهداف العدو الخطيرة من وراء هذه الزيارات والاتفاقات التي تنتج عنها.

#الجهاد الاسلامي #بيني غانتس #البحرين #الاحتلال الاسرائيلي

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