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الصحة: 6 وفيات و7934 إصابة كورونا بالضفة وغزة

الخميس 03 فبراير 2022 02:30 م / بتوقيت القدس +2GMT
الصحة: 6 وفيات و7934 إصابة كورونا بالضفة وغزة



رام الله / سما /

أعلنت وزيرة الصحة الفلسطينية مي الكيلة عن تسجيل 6 وفيات و7934 إصابة جديدة بـ"كورونا"، وتعافي 3477 مصابًا، في الضفة الغربية وقطاع غزة خلال الـ24 ساعة الماضية.

وقالت الكيلة في تقريرها اليوم إنه تم تسجيل 3 حالات وفاة في قطاع غزة، حالة في الخليل، حالة في نابلس، حالة في قلقيلية، نتيجة الإصابة بفيروس كورونا.

وأشارت إلى أن الإصابات الجديدة سجلت على النحو التالي: "طوباس 148، ضواحي القدس 226، طولكرم 458، بيت لحم 485، قلقيلية 248، الخليل 852، سلفيت 243، رام الله والبيرة 738، نابلس 648، جنين 461، أريحا والأغوار 106، قطاع غزة 3321".

ولفتت وزيرة الصحة إلى وجود 88 مريضاً في غرف العناية المكثفة، فيما يٌعالج في مراكز وأقسام كورونا في المستشفيات في الضفة 224 مريضا، بينهم 27 مريضاً على أجهزة التنفس الاصطناعي.

وأعلنت الكيلة أن نسبة التعافي من فيروس كورونا في فلسطين بلغت 85.8% فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 13.3% ونسبة الوفيات 0.9% من مجمل الإصابات.

وأضافت أن حالات التعافي الجديدة توزعت حسب التالي: "طوباس 244، ضواحي القدس 166، طولكرم 110، بيت لحم 826، قلقيلية 58، الخليل 407، سلفيت 62، رام الله والبيرة 707، نابلس 406، جنين 161، أريحا والأغوار 80، قطاع غزة 250".

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