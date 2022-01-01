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زراعة 100 شجرة زيتون في منطقة الرأس غرب سلفيت

الخميس 03 فبراير 2022 02:16 م / بتوقيت القدس +2GMT



سلفيت / سما /

نظمت مديرية زراعة سلفيت، تحت رعاية محافظة سلفيت، اليوم الخميس، فعالية لزراعة أشجار الزيتون في منطقة الرأس غرب مدينة سلفيت والمهددة بالمصادرة والاستيطان.

وقال مدير زراعة سلفيت ماجد الخراز ، إن هذه الفعالية تأتي لمناسبة يوم الشجرة، الذي يصادف 15 كانون الثاني/يناير، وتم اختيار أرض الخلايل في منطقة الرأس وزراعة ما يقارب 100 شجرة زيتون، نظراً لما يعانيه أصحاب هذه الأرض من مضايقات وانتهاكات من قبل قوات الاحتلال ومستوطنيه.

وأضاف الخراز أن "قوات الاحتلال منعتنا من إدخال الجرافة إلى المنطقة، وحاولت منع المشاركين من الاستمرار بزراعة أشجار الزيتون". ونوه إلى أنه سيتم تزويد المزارعين في محافظة سلفيت بالاشتال والسياج لتعزيز صمودهم وحماية الأرض.

#سلفيت #شجرة #منطقة الرأس

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