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دجاجة تحاول التسلل إلى البنتاغون

الخميس 03 فبراير 2022 02:06 م / بتوقيت القدس +2GMT
دجاجة تحاول التسلل إلى البنتاغون



وكالات / سما /

كشفت جمعية "الرفق بالحيوان" في مقاطعة أرلنغتون بولاية فرجينيا الأمريكية، أنها تدخلت لسحب دجاجة كانت تحوم حول المنطقة الأمنية في البنتاغون أحد أكثر المباني تحصينا في العالم.

وأوضحت جمعية "Animal Welfare League of Arlington" عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي أنها استدعت موظفين لديها للاهتمام بالدجاجة وإعادتها إلى القن.

وأوردت صحيفة "Military Times" المتخصصة في الشؤون العسكرية خبر الدجاجة، وسألت ساخرة: "هل تاهت الدجاجة ببساطة لدى محاولتها عبور الشارع؟ أم هي جاسوسة كانت تقوم بمهمة لسرقة أسرار الدولة؟ حتى اللحظة لم تفتح منقارها" للإجابة عن هذه الأسئلة.

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#دجاجة #البنتاغون #الرفق بالحيوان

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