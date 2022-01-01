مفيدة شيحة: اشتغلت مذيعة بالواسطة (فيديو)

وكالات / سما /

حلت الإعلامية مفيدة شيحة ضيفة على برنامج "حروف الجر" م، وروت خلال اللقاء قصة بداية عملها كمذيعة.

أوضحت مفيدة شيحة أنها تخرجت في كلية الآداب قسم اللغة الإنجليزية ولم تفكر في العمل، مضيفة: "كنت عاوزة أبقى هنومة في البيت لما يرجع جوزي أحضر له الغدا، وكان النموذج أمامي هو أمي."

وتابعت: "بعد طلاقي كان عمر بنتي شهر، ورجعت إلى بيت أمي وكانت تعطيني المصروف، فشعرت بأني مهزأة، ولم يعلمني أهلي لأصل إلى هذا الوضع."

وقالت مفيدة شيحة إن صديقة والدتها وابنة عم الإعلامية الراحلة سهير الإتربي اصطحبتها لمقابلتها وطلبت منها اختبارها للعمل كمذيعة، ودخلت مبنى التليفزيون لأول مرة وتم عمل اختبار كاميرا لها.

وأضافت أن الإعلامية الراحلة توقعت لها النجاح كمذيعة تتميز بضحكتها، وطلبت منها الحفاظ على مسافة أكبر بين حاجبيها، وقالت إنها لا تصلح لتقديم الأخبار، وبعد 6 شهور بدأت العمل كمذيعة ربط في القناة الأولى، وقدمت على مدار مسيرتها برامج المنوعات والبرامج الاجتماعية.

يذكر أن مفيدة شيحة تقدم حاليا برنامجا جديدا يحمل اسم "الستات"، مع الإعلامية سهير جودة، التي شاركتها تقديم برنامج "الستات مايعرفوش يكدبوا" مع منى عبد الغني على شاشة CBC لمدة 10 سنوات.

وبرنامج "الستات" يعرض من الأربعاء إلى الجمعة في تمام الثالثة عصرا، ويناقش قضايا ومشكلات المجتمع بالإضافة لفقرة خاصة بالمطبخ.