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لبنان.. بسبب استمرار ألم أسنان خطيبته قتل الطبيب

الخميس 03 فبراير 2022 02:00 م / بتوقيت القدس +2GMT
لبنان.. بسبب استمرار ألم أسنان خطيبته قتل الطبيب



وكالات / سما /

أقدم رقيب في الجيش اللبناني، على قتل طبيب أسنان في منطقة البقاع الأوسط بلبنان، بعد أن سدد له عدة طعنات متفرقة في جسده، بسبب اعتراضه على نتيجة علاج أسنان خطيبته.

وعثرت الأجهزة الأمنية على جثة طبيب الأسنان الثلاثيني داخل عيادته، والذي توفي إثر تعرضه لعدة طعنات بآلة حادة، وتم نقل الجثة إلى المستشفى.

وأفادت التحقيقات أن دافع الجريمة، جاء بسبب استمرار الألم بأسنان خطيبته بعدما تلقت العلاج من خلال الطبيب المغدور، الأمر الذي قد يعرّضه للمثول أمام مخابرات الجيش اللبناني للتحقيق ومن ثم تحويله للمحكمة العسكرية.

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