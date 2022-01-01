  1. الرئيسية
  2. الصحة

إذا كانت جائعا قبل النوم.. إليك 6 أصناف صحية

الخميس 03 فبراير 2022 01:50 م / بتوقيت القدس +2GMT
إذا كانت جائعا قبل النوم.. إليك 6 أصناف صحية



وكالات / سما /

إذا أراد الشخص أن يحافظ على حالة صحية جيدة، فعليه أن يتخلى عن فكرة الأكل قبل النوم، لكن هذه الفكرة تبدو مثالية، فالإنسان ربما يجوع قبل أن يأوي إلى الفراش، فما العمل؟

ويقول موقع "هافينغتون بوست" الأميركي إن ما تختاره من طعام قبل النوم يمكن أن يؤثر على وزنك بمرور الوقت، إلى جانب قدرة على الوصول إلى أرض الأحلام بشكل سليم وسريع.

ونقلت عن خبراء في التغذية قولهم إن هناك عدة أصناف يسمح بتناولها قبل النوم، وهي على النحو التالي:

الجوز: إن قرقرة المعدة في الليل تعني أن جسمك يخبرك بحاجته إلى مزيد من السعرات الحرارية والمواد المغذية، لذلك عليك أن تتناول طعاما، حتى لا تكون هناك تداعيات على صحتك لاحقا.

وللجوز قيمة غذائية كبيرة، فهو يحتوي على الكالسيوم والمغنيسيوم والبروتين والدهون الصحية، ويمكن أن يساعد في درء أمراض مثل السكري من النوع الثاني.

الموز: بجانب طمعه اللذيذ، يمكن أن يساعدك الموز في النوم السريع، فهو يحتوي على البوتاسيوم، الذي هو مرخ طبيعي للعضلات، وفيه أيضا التربتوفان المنخفض المستوى، الذي لا يحسن الحالة المزاجية فحسب، بل يساعد على نوم هانئ.

وعلى الشخص أن يضع في الحسبان أن كل موزة تحتوي على ما يقدر بـ15 غراما من السكر، وهذا يعني أن كثيرا من السكر يمكن أن يعرقل عملية النوم.

المكسرات المغطاة بالشوكولاتة: لنكن صريحين مع أنفسنا، فكلنا نرغب بشيء حلو المذاق قبل النوم، والحل ممكن في المكسرات المغطاة بالشوكولاته قبل النوم، فهي تساهم في سد الجوع.

وينصح هناك بتناول تلك التي تحتوي على الشوكولاتة الداكنة، مع الاهتمام بالكمية المناسبة فلا مجال للإكثار منها.

الزبادي اليوناني مع اللوز والتوت: إذا كنت مستعد لبذل مزيد من الجهد، فيمكنك خلط عدد من الأطعمة مثل الزبادي مع الفواكه مثل التوت.

وتعتبر هذه الوصفة مثالية، فهي توازن بين البروتين والكربوهيدرات والدهون، فاالكربوهيدرات موجودة في التوت واللبن، والبروتين في الزبادي ، والدهون في اللوز.

وهذا يساعد في الحفاظ على توازن السكر في الدم ويمنع جسمك من الاستيقاظ أثناء الليل بسبب الحاجة إلى الجلوكوز.

كعكة الأرز وزبدة الفول السوداني: هذه وجبة خفيفة أخرى رائعة قبل النوم ، لأن زبدة الفول السوداني تحتوي على البروتين والدهون وكعك الأرز يحتوي على الكربوهيدرات، مما يعني هنا تحقيق معادلة التوازن، كما في الصنف السابق.

الفطر المجفف: ربما لم تجد هذه الأشياء في المنز، لكن هناك أنواع من الفطر ولا سيما شيتاكي هو أحد أفضل مصادر فيتامين "د" النباتي، وهو يساعد في الراحة أثناء الليل.

#جائع #الصحة #النوم #الاكل #الوزن #التغذية #الجوع #الفطر المجفف

الأكثر قراءة اليوم

جلعاد أردان يفجر مفاجأة أمام لجنة التحقيق بقضية “أسرى نفق الحرية”

إيهود باراك يكشف مخاطر تشكل "تهديد وجودي" لـ "اسرائيل"

غزة.. متابعة العمل الحكومي تتخذ عدة قرارات مهمة خلال جلستها الأسبوعية

مصادر: هذا ما فشل به بلينكن في الاتصال الأخير مع الرئيس عباس...

غضب اسرائيلي واحتجاج فرنسي و أمريكي من ثرثرة غانتس عن الجيش اللبناني

هارتس : لابيد يوجه رسالة لاذعة وتحذيرية لبينيت وهذا ما جاء فيها ..

غانتس يتحدث عن سياسة "اسرائيل" في إضعاف حماس

الأخبار الرئيسية

وزارة المالية تكشف عن موعد صرف رواتب موظفي السلطة ونسبتها ... اليك التفاصيل

45

غانتس من على متن بارجة أمريكية قرب حدود إيران: سنعزز التعاون مع الأسطول الخامس

وفق آلية جديدة : العمادي حصل على موافقة بدخول آلاف العمال من غزة للأراضي المحتلة

الشاباك يعترف باستخدام أداة لتهديد الفلسطينيين خلال العدوان على غزة

هارتس : لابيد يوجه رسالة لاذعة وتحذيرية لبينيت وهذا ما جاء فيها ..

الاتصالات الفلسطينية