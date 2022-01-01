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أكثر من 4 آلاف مولود في أوّل شّهر من 2022 بغزة

الخميس 03 فبراير 2022 01:32 م / بتوقيت القدس +2GMT
أكثر من 4 آلاف مولود في أوّل شّهر من 2022 بغزة



غزة/ سما /

 أظهرت إحصائية صادرة عن الإدارة العامة للأحوال المدنية بوزارة الداخلية – الشق المدني، أن قطاع غزة سجل خلال يناير/ كانون الثاني الماضي، 4 آلاف و349 مولودًا جديدًا، بالإضافة إلى 397 حالة وفاة.

وبينت الإحصائية أن عدد مواليد القطاع الذكور 2224 بنسبة 51.3%، في حين بلغت النسبة التقديرية للمواليد الإناث 48.7% بواقع 2125.

وأشارت إلى أن مكاتب الأحوال المدنية بمديرية داخلية غزة سجلت 1562 مولودًا جديدًا، فيما سجلت داخلية خانيونس 831 مولودًا.

كما وسجلت مكاتب داخلية الشمال خلال الشهر ذاته 793 مولودًا، والوسطى595، في حين سجلت رفح 568 مولودًا جديدًا.

وحول إحصائية الوفيات؛ أفادت الأحوال المدنية أن مكاتبها في محافظات قطاع غزة سجلت 379 حالة وفاة خلال الشهر الماضي، حيث قُدرت وفيات الذكور بـ 195 حالة وفاة بنسبة تقدر بـ 49.1%، مقابل 202 حالة وفاة من الإناث بنسبة تقدر بـ 50.9%.

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