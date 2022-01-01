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غوغل تنافس سامسونغ بساعة ذكية مميزة

الخميس 03 فبراير 2022 12:46 م / بتوقيت القدس +2GMT
غوغل تنافس سامسونغ بساعة ذكية مميزة



وكالات / سما /

تتحضر غوغل لدخول مجال جديد في عالم الإلكترونيات عبر ساعات ذكية مميزة ستنافس بها تلك التي تنتجها سامسونغ وهواوي وآبل.

وتبعا لموقع 9to5Google فإن الساعات الجديدة التي ستحمل اسم Google Pixel Watch ستحصل على شاشات لمسية بحواف منحنية تساعد على التحكم بأنظمة الصوت والتطبيقات بشكل سلس، وستحصل على زرين كبيرين على الحافة اليمنى لإطار هيكلها، وستزود بإطارات مطاطية مميزة لتثبيتها بشكل مريح على المعصم.

وستحصل هذه الساعات على نظام Wear OS 3 الذي طورته غوغل مع مساعد Google Assistant الصوتي، والمميز في برمجياتها هو أن شاشتها لن تضاء بشكل كامل عند تلقي الأمر الصوتي بل ستظهر عليها ألوان غوغل الرباعية المخصصة لهذا المساعد.

وستعمل هذه الساعة على الأغلب بمعالجات مطورة عن معالجات Samsung Exynos، كما ستجهز شاشاتها بتقنيات تساعد على استعمال كل طبقة لغرض معين لترشيد استهلاك الطاقة.

وستزودها سامسونغ بأكثر من 100 واجهة استخدام تلبي مختلف أذواق المستخدمين، وتطبيقات للعناية باللياقة البدنية للمستخدم، وحساسات لقياس النبض ومعدلات الأكسجة في الدم، وحساسات لقياس معدلات النوم اليومية، فضلا عن أن الساعة ستكون قادرة على الاقتران لاسلكيا بالأجهزة والهواتف الذكية العاملة بنظامي iOS وأندرويد.

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