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المالية بغزة تنشر إحصائية عمل دوائر الجمارك بالمعابر خلال أمس

الخميس 03 فبراير 2022 12:36 م / بتوقيت القدس +2GMT



غزة / سما /

نشرت وزارة المالية في غزة، اليوم الخميس، إحصائية عمل دوائر الجمارك بالمعابر، ليوم أمس الأربعاء.

وفيما يلي الإحصائية، كما نشرتها الوزارة:

إحصائية عمل وزارة المالية بالمعابر ليوم أمس الأربعاء 2/2/2022

معبر كرم أبو سالم التجاري

التعامل مع (358) شاحنة

استيراد عدد 316 شاحنة

تصدير عدد 42 شاحنة

معبر رفح التجاري:

لم يعمل يوم أمس

كميات البترول الواردة:

استيراد 9 شاحنات سولار

ادخال 18 شاحنة سولار لمحطة توليد الكهرباء

معبر رفح البري:

متابعة مغادرة 470 مسافر.

اتمام اجراءات جمركية ل474 مسافر وصلوا من الجانب المصري

#المالية بغزة #المعابر #الجمارك #غزة

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