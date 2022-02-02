المالية بغزة تنشر إحصائية عمل دوائر الجمارك بالمعابر خلال أمس

غزة / سما /
نشرت وزارة المالية في غزة، اليوم الخميس، إحصائية عمل دوائر الجمارك بالمعابر، ليوم أمس الأربعاء.
وفيما يلي الإحصائية، كما نشرتها الوزارة:
إحصائية عمل وزارة المالية بالمعابر ليوم أمس الأربعاء 2/2/2022
معبر كرم أبو سالم التجاري
التعامل مع (358) شاحنة
استيراد عدد 316 شاحنة
تصدير عدد 42 شاحنة
معبر رفح التجاري:
لم يعمل يوم أمس
كميات البترول الواردة:
استيراد 9 شاحنات سولار
ادخال 18 شاحنة سولار لمحطة توليد الكهرباء
معبر رفح البري:
متابعة مغادرة 470 مسافر.
اتمام اجراءات جمركية ل474 مسافر وصلوا من الجانب المصري