قائد الكاميرون يهاجم صلاح بتصريح مثير

وكالات / سما /

هاجم الكاميروني فينسنت أبوبكر، مهاجم وقائد منتخب الكاميرون، محمد صلاح، نجم ليفريول الإنجليزي وقائد المنتخب المصري، قبل المواجهة التي ستجمع المنتخبين، مساء اليوم الخميس، مشيرًا إلى أن أسلوب جناح “الفراعنة” لا يثير إعجابه.

ويستعد المنتخب الكاميروني لمواجهة نظيره المصري، ضمن منافسات الدور نصف النهائي من بطولة كأس الأمم الأفريقية 2021.

وقال أبوبكر تصريحات إذاعية: “محمد صلاح لا يثير إعجابي كثيرًا، أقولها بوضوح لأنني شخص صريح ولدي طريقتي في رؤية الأشياء”.

وأضاف: “صلاح لاعب جيد يسجل الكثير من الأهداف لكنه لا ينتج الكثير في الملعب، لكنه “بالطبع يقوم بأشياء جيدة في الدوري الإنجليزي لأنه يلعب في صفوف ليفربول منذ سنوات”.

وتابع مهاجم النصر حديثه قائلاً: “صلاح يقضي موسمًا رائعًا في الدوري الإنجليزي، كما يساعد بلاده على التقدم في بطولة أمم إفريقيا، أتمنى له الكثير من التوفيق”.

واختتم بقوله: “صلاح لاعب جيد، لكنه ليس بمستوى بعض اللاعبين مثل كليان مبابي، نجم باريس سان جيرمان على وجه التحديد”.

ويتصدر أبوبكر جدول ترتيب هدافي كأس الأمم الأفريقية برصيد 6 أهداف، حيث أنه أول لاعب يتجاوز حاجز الـ5 أهداف في نسخة واحدة من البطولة بعد العميد حسام حسن، نجم منتخب مصر الذي سجل 7 أهداف عام 1998.