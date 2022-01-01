كوتينيو يعادل أرقامه مع برشلونة في 4 مباريات فقط

وكالات / سما /

استعاد النجم البرازيلي فيليب كوتينيو جزء من مستواه المعهود بعد رحيله عن برشلونة وانتقاله إلى أستون فيلا، وهذا يتضح من المباريات التي خاضها خلال الأسابيع الماضية.

وقرر كوتينيو الانتقال إلى أستون فيلا لمدة 6 أشهر على سبيل الإعارة بعد خروجه من حسابات المدرب تشافي هيرنانديز. وبشكل عام لم يقدم اللاعب الأداء المنتظر منه في برشلونة سواء قبل إعارته لبايرن ميونخ أو حتى بعدها.

وسلطت صحيفة سبورت الكتالونية الضوء على أداء فيليب كوتينيو بعد مغادرة ملعب الكامب نو، حيث أشارت إلى أنه يقدم أداء جيد سواء مع أستون فيلا أو منتخب بلاده البرازيل.

وتمكن كوتينيو من تسجيل هدف في مباراته الأولى مع أستون فيلا، ووقع على هدف آخر رفقة منتخب بلاده البرازيل خلال مباراة الباراجواي التي أقيمت فجر يوم أمس الأربعاء.

وأوضحت الصحيفة في تقريرها أن كوتينيو أحرز هدفين في 4 مباريات مع أستون فيلا والبرازيل، وهو نفس عدد الأهداف الذي أحرزه مع برشلونة منذ بداية الموسم.