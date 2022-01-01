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ريال مدريد يفقد بنزيما و3 نجوم أمام بلباو

الخميس 03 فبراير 2022 12:00 م / بتوقيت القدس +2GMT
ريال مدريد يفقد بنزيما و3 نجوم أمام بلباو



وكالات / سما /

أعلن نادي ريال مدريد عن قائمة الفريق التي ستواجه أتلتيك بلباو، مساء الخميس، في الدور ربع النهائي من مسابقة كأس ملك إسبانيا، في ملعب سان ماميس، بشكل رسمي.

وعرفت قائمة الريال غياب الفرنسي كريم بنزيما بسبب الإصابة، حيث لم يتعاف اللاعب حتى الآن من إصابته التي عانى منها ضد إلتشي، وبجانب بنزيما، لن يكون المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي قادر على الاعتماد على الثلاثي فيرلان ميندي، ماريانو دياز ومارسيلو.

وفي الوقت ذاته، شهدت قائمة اللوس بلانكوس تواجد الثلاثي البرازيلي فينيسيوس جونيور، رودريجو جويس، كاسيميرو، وفيديريكو فالفيردي، داني كارفاخال وماركو أسينسيو.

وجاءت قائمة اللوس بلانكوس لمواجهة الفريق الباسكي على النحو التالي:

في حراسة المرمى: تيبو كورتوا، أندري لونين، وفويدياس.

في خط الدفاع: داني كارفاخال، إدير ميليتاو، ديفيد ألابا، خيسوس فاييخو، وناتشو فيرنانديز.

في خط الوسط: لوكا مودريتش، توني كروس، كاسيميرو، فيدي فالفيردي، لوكاس فاسكيز، داني سيبايوس، إيسكو، وإدواردو كامافينجا.

في خط الهجوم: إدين هازارد، ماركو أسينسيو، لوكا يوفيتش، جاريث بيل، فينيسيوس ورودريجو.

 
#ريال مدريد #اتلتيك بلباو #كأس الملك

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