أردوغان يكشف عن زيارة قريبة للرئيس الإسرائيلي لتركيا في هذا الموعد ..

القدس المحتلة / سما /

أعلن الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، أن نظيره الإسرائيلي، يتسحاق هرتسوغ، سيقوم بزيارة رسمية إلى تركيا في منتصف مارس المقبل.

وأضاف أردوغان في تصريح صحفي، اليوم الخميس قبيل توجهه إلى أوكرانيا، من مطار أسن بوغا الدولي بالعاصمة أنقرة: أن "زيارة الرئيس الإسرائيلي إلى تركيا ستجري في أواسط مارس القادم، وأن البلدين يتطلعان إلى تحسين العلاقات".

وكان هرتسوغ زار نهاية الشهر الماضي الإمارات، حيث اعتبرت أول زيارة رسمية لرئيس إسرائيلي للدولة الخليجية، وعقد هرتسوغ خلال زيارته التي استغرقت يومين، اجتماعات رسمية مع ولي عهد أبو ظبي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ووزير الخارجية الإماراتي عبدالله بن زايد، وحاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم.