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بايرن ميونخ يستعد لبيع ليفاندوفسكي ويحدد سعره

الخميس 03 فبراير 2022 11:57 ص / بتوقيت القدس +2GMT
بايرن ميونخ يستعد لبيع ليفاندوفسكي ويحدد سعره



وكالات / سما /

يستعد نادي بايرن ميونخ الألماني للحياة بدون نجمه البولندي روبرت ليفاندوفسكي، في الفترة المقبلة، من خلال بيع المدة المتبقية في عقده مع الإدارة، حال لم يجدد اللاعب العقد الحالي.

صحيفة بيلد الألمانية أفادت مساء اليوم الأربعاء بأن البايرن قرر وضع ليفاندوفسكي في الميركاتو الصيفي القادم، حال لم يوافق على التوقيع على عقد جديد مع النادي في الفترة القادمة.

وأوضحت الصحيفة أن البايرن حدد بالفعل سعر بيع ليفاندوفسكي، ويرغب في الحصول على مبلغ يصل إلى 60 مليون يورو مقابل التخلي عن بطاقة السفاح البولندي بشكل نهائي.

ويخطط النادي البافاري لاستثمار أموال بيع ليفاندوفسكي في التعاقد مع المهاجم النرويجي، إيرلينج هالاند، من فريق بوروسيا دورتموند، في الفترة الصيفية القادمة.

ويرتبط ليفا بعقد مع إدارة فريق ملعب أليانز أرينا يصل لخط النهاية في يونيو 2023، علماً بأن صاحب الـ 33 عاماً يتواجد في النادي منذ يوليو 2014، بعد انتهاء علاقته مع دورتموند.

وفي سياق متصل، دخل ليفا دائرة الترشيحات لجائزة لوريوس التي تمنح لأفضل رياضي في العام، على أن يتم الإعلان عن الفائز في شهر أبريل القادم.

#ليفاندوفسكي #بايرن ميونخ

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