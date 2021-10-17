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اتحاد الكرة يعلن أسماء المدربين الناجحين في دورة المستوى (B)

الخميس 03 فبراير 2022 11:54 ص / بتوقيت القدس +2GMT
اتحاد الكرة يعلن أسماء المدربين الناجحين في دورة المستوى (B)



غزة / سما /

أعلن الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم، عن أسماء المدربين الذي اجتازوا الدورة التدريبية للمستوى الثاني B والتي أقيمت خلال الفترة من 17-10-2021/ 6-01-2022.

وتأتي هذه الدورات ضمن خطة الدائرة الفنية في اتحاد كرة القدم لتأهيل وتطوير الكوادر التدريبية.

واجتاز المدربون الدورة ينجاح وهم: ( نادر النجار، فريد الزعانين، جمال النتيل، أحمد أبو سعيفان، نبيل صيدم، سائد أبو فارس، محمد مهنا، أحمد عويضة، عماد العشي، عبد الله محمود، سعيد الكرد، عمار أبو سليسل، هاني مبروك، أسامة الزيناتي، توفيق الهندي، هاني المدهون، علاء علوان، أسعد كوارع، محمد الرواغ، زهير صالح، نصر أبو سكران، عبد الكريم أبو ظاهر).

وتمكن (5) مدربين من اجتياز الدورة من مرة ثانية بعد إعادة الامتحانات، وهم إحسان أبو دان، فادي أبو مشايخ ، عبد الرحمن زقوت، محمد معمر، أكرم العرعير.

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