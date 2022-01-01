بالأسماء .. اختيار 13 لاعباً من غزة لمنتخب كرة القدم الخماسي

غزة / سما /

تتواصل تدريبات المنتخب الوطني لكرة القدم الخماسي استعداداً للمشاركة في التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس آسيا 2022 والمقرر إقامتها في الأول من أبريل بدولة الإمارات.

واختار الكابتن نادر الحجار مدرب المنتخب الوطني لكرة القدم الخماسي 13 لاعباً من غزة تم اختيارهم من أصل 35 لاعب خاضوا التجمع التدريبي الأول للمنتخب.

ويأتي تجمع المنتخب الوطني لكرة القدم الخماسي في بالتزامن مع تجمع آخر يقام في لبنان من أجل اختيار القائمة النهائية التي ستمثل منتخبنا في التصفيات المقبلة.

واستقر الجهاز الفني على الأسماء التالية للاستمرار في التدريبات وهم: عبد الرحمن النبريص، علي الحواجري، مجد أبو العمرين (حراس المرمى)، موسي حرارة، محمد أبو موسي، جلال أبو يوسف، وليد أبو دان، عماد فحجان، عمر العرعير، محمد الجرمي، يوسف داوود، ربحي اشتيوي، محمد عبيد.