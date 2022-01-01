فيديو.. الأهلي الغزي يسحق اتحاد خانيونس بثلاثية نظيفة

غزة / سما /

حقق فريق الأهلي الفلسطيني فوزاً كاسحاً ومهماً ومفاجئاً على اتحاد خانيونس بثلاثية نظيفة في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب الدرة في ختام منافسات الجولة التاسعة من الدوري الممتاز.

تقدم حاتم نصار للأهلي بالهدف الأول في الدقيقة (7)، قبل أن يعود نصار ويضاعف النتيجة للأهلي بالهدف الثاني في الدقيقة (52)، ليضع أحمد حسنين بصمته على ثلاثية الأهلي في الدقيقة (68).

وحرم هذا الفوز اتحاد خانيونس من الانفراد بالوصافة وتضييق الخناق على اتحاد الشجاعية بعدما تجمد رصيده عند (17) نقطة في المركز الرابع، فيما رفع الأهلي رصيده إلى (8) نقاط في المركز التاسع.

دوري الدرجة الثانية

وفي منافسات دوري الدرجة الثانية خطف الوفاق تعادلاً قاتلاً من أنياب جمعية الصلاح بهدفين لكل منهما في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب بيت حانون.

وتقدم الوفاق بالهدف الأول عن طريق محمد غباين في الدقيقة (24) من ركلة جزاء، فيما سجل الصلاح هدفين متتاليين عن طريق محمود معمر (65) وفراس أبو الجديان (66)، قبل أن يقتنص عبد الله الكتناني هدف التعديل للوفاق في الدقيقة (90).

وبهذا التعادل رفع الصلاح رصيده إلى (8) نقاط في المركز العاشر، فيما رفع الوفاق رصيده إلى (5) نقاط في المركز الرابع عشر.