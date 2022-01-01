إصابة خطيرة لمشجع في دوري غزة

غزة / سما /

أصيب أحد مشجعي النادي الأهلي الفلسطيني بإصابة خطيرة في العين نتيجة استخدام الألعاب النارية (المفرقعات) في مباراة الأهلي واتحاد خانيونس على ملعب الدرة.

ونقلت الطواقم الطبية المشجع المصاب لمستشفى شهداء الأقصى في المحافظة الوسطى دون الحديث عن طبيعة الإصابة ومدى خطورتها، حيث سيتم تحويله لاحقاً لمستشفى العيون التخصصي.

ولا زالت تتصاعد خطورة الألعاب النارية التي يستخدمها معظم جماهير الأندية والتي كانت قد تسببت في إصابات سابقة دون وجود رادع حقيقي لمنع استخدامها.

وطالب الكثير من المسؤولين والمعنيين بالوسط الرياضي الضرب بيد من حديد على الجماهير التي تستخدم المفرقعات النارية على المدرجات والتي تتسبب في إحداث إصابات متعددة في مستخدميها وأثرها السلبي على الملاعب والمنشآت الرياضية.