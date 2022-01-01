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الاحتلال يصادق على بناء 1500 وحدة استيطانية بالتلة الفرنسية في القدس

الخميس 03 فبراير 2022 11:44 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الاحتلال يصادق على بناء 1500 وحدة استيطانية بالتلة الفرنسية في القدس



رام الله / سما /

أقرت "لجنة التنظيم والبناء" التابعة لبلدية الاحتلال في القدس، خطة لبناء 1500 وحدة استيطانية على أرض تقع بين التلة الفرنسية والجامعة العبرية، في القدس المحتلة.

وقدمت اللجنة المحلية، القرار والخرائط للجنة التنظيم والبناء اللوائية لإقرارها.

وسيتم البناء على مساحة 150 دونما تدعي بلدية الاحتلال أنها "أرض دولة"، ويشمل البناء 1500 وحدة استيطانية، تضم 500 غرفة لسكن الطلاب اليهود، و200 غرفة محصنة، وتضم أيضا بناء عدة أبراج سكنية، لتأجيرها لفترات زمنية طويلة الأمد، إضافة إلى مبان لخدمة الجمهور.

وكانت ما تسمى "اللجنة المحلية للتخطيط والبناء" التابعة لبلدية الاحتلال في القدس، قد صادقت في الخامس من الشهر الماضي، على بناء 3557 وحدة استيطانية في القدس المحتلة، على خمسة مخططات جديدة.

وبحسب حركة السلام الآن فإن إحدى خطط البناء تتعلق ببناء وحدات استيطانية جديدة بين مستوطنتي "هار حوما" و"جفعات هاماتوس"، ومخطط آخر على حافة التلة الفرنسية.

وبينت أنه سيتم بناء 1465 وحدة استيطانية جديدة في حي جديد قرب "جفعات هاماتوس" و"هار حوما"، وذلك للربط بينهما، وبما يقطع الاتصال بين الأحياء الفلسطينية شرقي القدس، وبيت لحم، فيما سيتم بناء 2092 وحدة أخرى على أطراف التلة الفرنسية.

#الاحتلال #الاستيطان #القدس

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