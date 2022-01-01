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الاحتلال يهدم مساكن وبركسات قرب دير نظام شمال غرب رام الله

الخميس 03 فبراير 2022 11:43 ص / بتوقيت القدس +2GMT



رام الله / سما /

هدمت جرافات الاحتلال الاسرائيلي، اليوم الخميس، مساكن وبركسات في قرية دير نظام شمال غرب رام الله.

وذكرت مصادر محلية، أن قوة من جيش الاحتلال ترافقها جرافات، اقتحمت منطقة "الحصة" في القرية، وشرعت بهدم عدة مساكن وبركسات تعود للمواطنين البدّو القاطنين هناك.

ولفتت المصادر ذاتها، إلى أن الاحتلال أغلق المنطقة، ومنع المواطنين من الوصول إليها، وأعلنها منطقة عسكرية مغلقة.

يشار إلى أن قرية دير نظام (1200 نسمة) تشهد اقتحامات شبه يومية من قبل قوات الاحتلال، وأغلاق لكافة مداخلها، إضافة إلى هجمات من قبل مستوطني "حلميش" المقامة على أراضيها، والذين يسعون للاستيلاء على عين المياه الخاصة بها.

#الاحتلال #رام الله

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