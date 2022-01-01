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أبرز عناوين الصحف الإسرائيلية

الخميس 03 فبراير 2022 10:49 ص / بتوقيت القدس +2GMT
أبرز عناوين الصحف الإسرائيلية



القدس المحتلة / سما /

فيما يلي أبرز عناوين الصحف الإسرائيلية (هآرتس، يدعوت احرنوت، معاريف)، الصادرة صباح اليوم الخميس.

* "هآرتس":

- مندلبليت يشرعن البؤرة الاستيطانية "ابيتار" ووزير الخارجية لبيد يعرب عن معارضته

- لبيد في رسالة لبينت: كبار المسؤولين بالإدارة الأميركية حذروا من هذه الخطوة والمجتمع الدولي سيندد وسيوقع إسرائيل بأزمة قضائية وسياسية 

- بينت عرض خطة ضد إيران لكن الأجهزة الأمنية تقول إنه ضلل الجمهور 

- "الشاباك" استغل أجهزة المراقبة ليهدد المواطنين العرب والفلسطينيين في الضفة

- وزير الأمن الداخلي السابق يمثل أمام لجنة التحقيق في هروب الأسرى الستة

* "معاريف": 

- تجميد الأسعار في اعقاب الاحتجاجات الشعبية

- التجسس على مقرب من نتنياهو في قضايا فساد نتنياهو 

- عدد موتى الكورونا يرتفع لكن لا عدوى جديدة 

- رئيس حزب شاس اريه درعي المدان بالتهرب الضريبي يقول إن الشرطة والنيابة حاكموه لأنه شرقي 

- نشر الإجراءات المؤقتة للم الشمل: فقط من هم فوق الخمسين عاما 

* "يديعوت احرونوت":

- وزير الأمن الداخلي يعترف ان الشرطة استغلت برنامج التجسس ضد سكان إسرائيل 

- الشاعر يونتن جيفن نشر قصيدة بعنوان "من قتل عمر اسعد" 

- أفيحاي مندلبليت اتخذ قراره الأخير بشرعنة "ابيتار"

- غضب في فرنسا: مدرسة دينية يهودية عذبت وجوعت التلاميذ والشرطة تخرجهم من المدرسة الداخلية

- رئيس حزب شاس اعترف واتهم الشرطة بالعنصرية

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