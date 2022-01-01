فيما يلي أبرز عناوين الصحف الإسرائيلية (هآرتس، يدعوت احرنوت، معاريف)، الصادرة صباح اليوم الخميس.
* "هآرتس":
- مندلبليت يشرعن البؤرة الاستيطانية "ابيتار" ووزير الخارجية لبيد يعرب عن معارضته
- لبيد في رسالة لبينت: كبار المسؤولين بالإدارة الأميركية حذروا من هذه الخطوة والمجتمع الدولي سيندد وسيوقع إسرائيل بأزمة قضائية وسياسية
- بينت عرض خطة ضد إيران لكن الأجهزة الأمنية تقول إنه ضلل الجمهور
- "الشاباك" استغل أجهزة المراقبة ليهدد المواطنين العرب والفلسطينيين في الضفة
- وزير الأمن الداخلي السابق يمثل أمام لجنة التحقيق في هروب الأسرى الستة
* "معاريف":
- تجميد الأسعار في اعقاب الاحتجاجات الشعبية
- التجسس على مقرب من نتنياهو في قضايا فساد نتنياهو
- عدد موتى الكورونا يرتفع لكن لا عدوى جديدة
- رئيس حزب شاس اريه درعي المدان بالتهرب الضريبي يقول إن الشرطة والنيابة حاكموه لأنه شرقي
- نشر الإجراءات المؤقتة للم الشمل: فقط من هم فوق الخمسين عاما
* "يديعوت احرونوت":
- وزير الأمن الداخلي يعترف ان الشرطة استغلت برنامج التجسس ضد سكان إسرائيل
- الشاعر يونتن جيفن نشر قصيدة بعنوان "من قتل عمر اسعد"
- أفيحاي مندلبليت اتخذ قراره الأخير بشرعنة "ابيتار"
- غضب في فرنسا: مدرسة دينية يهودية عذبت وجوعت التلاميذ والشرطة تخرجهم من المدرسة الداخلية
- رئيس حزب شاس اعترف واتهم الشرطة بالعنصرية