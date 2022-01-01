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أكثر من نصف الأسرى في سجن "عوفر" مصابون بفيروس "كورونا"

الخميس 03 فبراير 2022 10:03 ص / بتوقيت القدس +2GMT
أكثر من نصف الأسرى في سجن "عوفر" مصابون بفيروس "كورونا"



رام الله / سما /

أكد نادي الأسير، اليوم الخميس، أن أكثر من نصف الأسرى داخل سجن "عوفر"، مصابون بفيروس "كورونا".

وأوضح نادي الأسير، في بيان صحفي، أن الفيروس منتشر في كافة الأقسام، وأن إدارة سجون الاحتلال عملت على تحوّيل الوباء إلى أداة تنكيل من خلال ترسيخ جملة من الإجراءات الاستثنائية وحرمان الأسرى من حقوقهم بذريعة انتشار الوباء، عدا عن افتقار أقسام الأسرى للإجراءات الوقائية اللازمة.

ولفت إلى أن سياسة إدارة سجون الاحتلال في حجب المعلومات المتعلّقة بالأسرى والمعتقلين، إضافة إلى عدم إجراء الفحوصات للأسرى المخالطين؛ أدّت إلى عدم قدرة أيّة جهة حقوقية أو رسمية على حصر عدد المصابين بالفيروس منذ انتشاره في السّجون.

#الأسرى #سجن عوفر #عوفر #فيروس كورونا #نادي الأسير

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