رام الله / سما /

تصدر استقبال الرئيس محمود عباس، أمين عام منظمة العفو الدولية بعد صدور تقريرها الذي يفضح جرائم الفصل العنصري الذي ترتكبه إسرائيل، عناوين الصحف الفلسطينية الثلاث (الحياة الجديدة، الأيام، القدس) الصادرة اليوم الخميس.

كما ركزت الصحف الثلاث، على الحالة الوبائية في البلاد، حيث سجل يوم أمس وفاة 13 مواطناً، ونحو 10400 إصابة جديدة.

وفيما يلي أبرز عناوين هذه الصحف:

* "الحياة الجديدة":

- الرئيس يستقبل أمين عام "العفو الدولية" بعد صدور تقريرها حول ممارسات إسرائيل للفصل العنصري وارتكابها جرائم ضد الإنسانية

- مجلس الوزراء: القدس أولاً

- الرئيس يعزي العاهل الأردني بوفاة رئيس الديوان الملكي ونظيره المصري بوفاة وزير التنمية المحلية محافظ الإسكندرية الأسبق

- "الخارجية الأميركية" تطالب بتحقيق جنائي شامل حول استشهاد المسن أسعد

- "هيئة الأسرى": الأسير أبو حميد ما زال بحالة حرجة ويتنقل على كرسي متحرك

- الاحتلال يهدم منشأة في عناتا وأربعة آبار بمسافر يطا ويسلم 9 اخطارات بوقف العمل في مردا

- 13 وفاة و10374 إصابة جديدة بـ"كورونا"

- تعليق الدوام الوجاهي في المدارس ورياض الأطفال وإغلاق دور الحضانات ومراكز تأهيل الشبيبة والفتيات اعتباراً من اليوم وحتى السبت 12/2

- "الثقافة" تنعى الشاعر والكاتب الفلسطيني المناضل حنا أبو حنا

- الأسير الزبيدي يروي تفاصيل حول انتزاعه حريته مع 5 آخرين من سجن "جلبوع"

* الأيام:

- الرئيس يستقبل أمين عام منظمة العفو الدولية كالامار: سنواصل عملنا لفضح الجرائم الإسرائيلية

- "الوباء": 12 وفاة و10374 إصابة وتعطيل التعليم المدرسي الوجاهي 10 أيام

- الاحتلال يقرر إقامة مستوطنة في جبل صبيح

- هدم منشأة وردم آبار في عناتا ومسافر يطا

- إطلاق نار باتجاه برج عسكري قرب نابلس

- أسرى "عسقلان" يضربون احتجاجاً على الإهمال الطبي المتواصل للأسير أبو حميد

- الزبيدي.. تفاصيل جديدة عن "الهروب العظيم"

- جنرال إسرائيلي يسخر من إمكانية محاكمة المتسببين بقتل المواطن أسعد

- وزارة الداخلية الإسرائيلية تحدد شروطاً للنظر في طلبات لم الشمل لفلسطينيين

* القدس:

- الرئيس يشيد بتقرير منظمة العفو الدولية ويعرب عن تقديره لجهودها في البحث عن الحقيقية

- المصادقة على بناء 900 وحدة سكنية لطلبة الجامعة العبرية في مستوطنة التلة الفرنسية

- عمليات هدم وإخطارات ووقف بناء مسجد و13 منزلاً ومنشأة في الضفة

- ماندلبليت يصادق على إنشاء مستوطنة على جبل صبيح

- مجلس الوزراء: القدس أولوية الأولويات رغم شح الإمكانيات وعراقيل الاحتلال

- اشتية: تحقيق الاحتلال في ظروف استشهاد المسن أسعد "تحريف للحقائق"

- غانتس يصل البحرين بزيارة رسمية

- 13 وفاة و10374 إصابة جديدة بكورونا في الضفة والقطاع

- سلطة السكان الإسرائيلية تبدأ بدراسة طلبات جمع شمل لمن تزيد أعمارهم عن 50 عاماً