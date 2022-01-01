الطقس : ارتفاع طفيف على درجات الحرارة

رام الله / سما /

يطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة التي تكون حول الى أعلى من المعدلات السنوية العامة بقليل، وتسود أجواء باردة صباحاً مع هبات نشطة للرياح الجنوبية الشرقية أحياناً، وفي ساعات النهار ترتفع الحرارة مع طقس يميل الى الاعتدال خصوصاً في المناطق السهلية والساحلية والغورية، وفي ساعات المساء والليل تنخفض الحرارة من جديد، وتهطل الأمطار في أقصى شمال البلاد نواحي الجليل الأعلى بشكل أساسي، وتكون الرياح جنوبية شرقية مثيرة للغبار في النصف الأول من النهار، ثم تتحول الى جنوبية غربية في المساء والليل

غدا الجمعة: يطرأ إنخفاض ملموس على درجات الحرارة، التي تصبح دون المعدلات السنوية بنحو 2-3 درجات ، وتتهيأ الفرصة لتساقط زخات من المطر في بعض المناطق نتيجة حالة من عدم الاستقرار في مقدمة المنخفض الجوي، مع رياح جنوبية غربية نشطة وقوية أحياناً، وفي ساعات المساء والليل تنتظم الهطولات خصوصأً في المناطق الساحلية وتكون مصحوبة بعواصف رعدية وزخات البرد أحياناً، كما تنشط الرياح خصوصاً في المناطق الجبلية مع هبات قوية أحياناً، الرياح تكون جنوبية غربية نشطة مع هبات قوية أحياناً، والله تعالى أعلم.