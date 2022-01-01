وزير التعليم يلتقي طلبة الثانوية العامة في طوباس

طوباس/سما/

التقى وزير التربية والتعليم مروان عورتاني، اليوم الأربعاء، طلبة الثانوية العامة في مديرية طوباس، واطمأن على صحة الطالبين عدي عبد الجواد، وحمزة جمعة.

وأوضح عورتاني، خلال عيادته الطالبين الجواد وجمعة في منزليهما، أن الوزارة تحترم حق الطلبة في إسماع صوتهم، والتعبير عن رأيهم في شؤونهم التعليمية؛ بما فيها القضايا المتعلقة بالفاقد التعليمي التراكمي المرتبط بالجائحة.

كما التقى الوزير في مقر المحافظة، بعدد من طلبة الثانوية العامة وأولياء الأمور من مدرسة ذكور مخيم الفارعة، بحضور محافظ طوباس والأغوار الشمالية يونس العاصي، ومدير عام تربية طوباس أحمد صوالحة، وممثلي المؤسسة الأمنية، وأمين سر إقليم "فتح" في طوباس محمود صوافطة، وأمين سر اتحاد المعلمين أحمد صوافطة.