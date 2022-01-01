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الرجوب يطلع ممثل جمهورية ألمانيا على الأوضاع العامة في جنين وانتهاكات الاحتلال

الخميس 03 فبراير 2022 02:11 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الرجوب يطلع ممثل جمهورية ألمانيا على الأوضاع العامة في جنين وانتهاكات الاحتلال



جنين/سما/

أطلع محافظ جنين أكرم الرجوب، ممثل جمهورية ألمانيا الاتحادية لدى دولة فلسطين أوليفر أوفتشا، على الأوضاع العامة في المحافظة وانتهاكات الاحتلال الإسرائيلي.

وأعرب الرجوب خلال لقائه أوفتشا، اليوم الأربعاء، عن شكره لجمهورية ألمانيا على دورها في دعم الشعب الفلسطيني من خلال المشاريع الإنسانية، والدعم السياسي المستمر في إطار إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة ومناصرتها لحقوق الشعب الفلسطيني.

واستعرض الرجوب الوضع العام في المحافظة، وكافة القطاعات المختلفة، وأهمية دعم المانيا في تعزيز التنمية المستدامة في قطاع الاقتصاد والبنية التحتية.

وتطرق إلى جملة من التحديات التي تواجه المحافظة في ظل استمرار ممارسات الاحتلال، وما يشكله من معضلة أمام أمن واستقرار المنطقة، والتخوف من الوصول إلى فقدان الأمل بسبب الانتهاكات الإسرائيلية المتعمدة التي تؤثر على أداء السلطة في توفير الحياة الكريمة ومتطلباتها لأبناء شعبنا.

وأكد استمرار أداء الأجهزة الأمنية في تطبيق القانون والنظام، وتقديم خدمة الأمن للمجتمع المحلي.

بدوره، أكد أوفتشا دعم بلاده المستمر للوصول إلى حل سلمي عادل وشامل بإقامة دولة فلسطين على حدود الرابع من حزيران 1967، منورها إلى أن زيارته لمحافظة جنين هي الأولى له، معتبرا إياها زيارة متقدمة تعبر عن اهتمام ألمانيا للإطلاع عن قرب على الأوضاع والاحتياجات الفلسطينية والوضع السياسي والأمني في كل محافظة على حدة.

واستمع لعدد من الملاحظات في عدد من القضايا ذات الشأنز.

#جنين #ألمانيا #انتهاكات الاحتلال #الشعب الفلسطيني

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