هزة أرضية تضرب قبرص يشعر بها سكان فلسطين

القدس المحتلة/سما/

ضرب زلزال بقوة 5.1 درجات، مساء الأربعاء، جزيرة قبرص في البحر الأبيض المتوسط، بحسب ما ذكر مركز رصد الزلازل الأوروبي - المتوسطي (EMSC)، وشعر بها سكان شمال البلاد.

وبحسب هيئة المسح الجيولوجي الأميركية (USGS)، فإن قوة الزلزال بلغت 5.3 درجات على مقياس ريختر، ووقع على عمق يقدر بحوالي 30 كيلومترا وضرب مناطق غربي قبرص.

وقبيل انتصاف ليل السبت - الأحد 22 كانون الثاني/ يناير الماضي، شعر سكان البلاد وشمالي الأردن وجنوبي لبنان بهزة أرضية كان مركزها منطقة بيسان وطبرية بقوة 3.7 على مقياس ريختر.

وفي اليوم التالي، الأحد 23 كانون الثاني/ يناير الماضي، شهدت البلاد عدة هزات أرضية شمالي البلاد بفارق ساعات بين كل منها؛ ولم عن وقوع إصابات بشرية أو أضرار.

وأورد المعهد الجيوفيزيائي الإسرائيلي آنذاك، أن إحدى الهزات الأرضية بلغت قوتها 3.5 درجات على مقياس ريختر، وذلك في المناطق الواقعة على بعد 16 كيلومترا جنوب شرق طبرية.

وأبلغ مواطنون عن تأثرهم بالهزات الأرضية في مختلف المناطق بالبلاد من بينها حيفا وطبرية وبيسان وكريات شمونة والناصرة والشاغور.

وعُلم أن 10 هزات أرضية جرى رصدها منذ الساعة 23:36 يوم السبت 22 كانون الثاني/ ديسمبر الماضي، حتى الساعة الثالثة عصر اليوم التالي، مصدرها من محيط بيسان وطبرية والمنطقة الحدودية مع الأردن.

في يوم 11 كانون الثاني/ يناير الجاري ضرب زلزال بقوة 6.6 درجات على مقياس ريختر، جزيرة قبرص وكان على عمق 20 كلم تقريبا في البحر الأبيض المتوسط، حيث شعر بالهزة الأرضية سكان في البلاد، بحسب ما ذكر مركز رصد الزلزال الأوروبي المتوسطي.

وكانت السلطات الإسرائيلية قد أصدرت مجموعة من الإرشادات الخاصة بكيفية التصرف أثناء هزة أرضية، تشمل:

وقت المكوث داخل مبنى: إذا كنتم تتواجدون داخل مبنى وقت بدء الهزة الأرضية، انتقلوا بسرعة إلى مكان آمن وفق سلم الأفضليات التالي:

إذا أمكن الخروج من المبنى خلال ثوان اخرجوا من المبنى إلى منطقة مفتوحة. (بالأخص الذين يتواجدون في مبني من طابق واحد أو في طابق أرضي).

إذا تعذر الخروج من المبنى بسرعة ادخلوا إلى المجال المحمي، مع الإبقاء على الأبواب والنوافذ مفتوحة.

إذا تعذر الخروج من المبنى بسرعة ولا يوجد مجال محمي اخرجوا إلى سلم الدرج، وإذا أمكن، واصلوا النزول حتى الخروج من المبنى.

إذا تعذر التصرف على هذا النحو احتموا تحت قطعة أثاث ثقيلة، أو اجلسوا على الأرض ملتصقين بجدار داخلي.

أثناء المكوث في الخارج: إذا حدثت الهزة الأرضية وأنتم خارج مبنى – ابقوا في المنطقة المفتوحة وابتعدوا عن المباني والجسور وأعمدة الكهرباء.

أثناء المكوث على شاطىء البحر: إذا كنتم على شاطىء البحر وقت حدوث هزة أرضية، أبتعدوا عن الشاطىء خشية وصول موجة تسونامي تؤدي إلى غمره. ابتعدوا عن الشاطىء مسافة كليومتر واحد على الأقل.

أثناء السفر في سياة: أوقفوا السيارة وأطفئوا المحرك وابقوا في السيارة. لا تتوقف بالقرب من الجسور والتقاطعات.