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موقع أمريكي يكشف عن قناة "سرية" "تربط بين "اسرائيل" والامارات منذ أكثر من عقدين

الأربعاء 02 فبراير 2022 09:59 م / بتوقيت القدس +2GMT
موقع أمريكي يكشف عن قناة "سرية" "تربط بين "اسرائيل" والامارات منذ أكثر من عقدين



واشنطن/سما/

كشف موقع أمريكي عن وجود قناة سرية بين"اسرائيل" والإمارات منذ أكثر من عقدين .

وأفاد موقع "أكسيوس" الأمريكي أن "إسرائيل" والإمارات تربطهما قناة سرية في مجال الدفاع والاستخبارات منذ أكثر من عقدين.

وأشار إلى أن هذه القناة السرية بين إسرائيل والإمارات تم الكشف عنها بعد اتفاقات أبراهام التي وقّعها الجانبان قبل أكثر من عام.

وذكر موقع "أكسيوس" أن وفدا من وزارة الدفاع الإسرائيلية زار أبو ظبي لبحث دعمها دفاعيا واستخباراتيا عقب هجوم الحوثيين.

وكشف الموقع عن أن الإمارات أبلغت إسرائيل حاجتها إلى المساعدة في مجال الدفاع الصاروخي والتصدي للمسيّرات.

وأضاف أن وزارة الدفاع ووكالات الأمن القومي الإسرائيلية ستناقش قريبا طلب المساعدة الإماراتي.

وأشار الموقع إلى أن إسرائيل تريد مساعدة الإمارات قدر الإمكان من دون أن تعرض للخطر التكنولوجيا الحساسة التي لا تريد مشاركتها.

#الامارات #اسرائيل

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