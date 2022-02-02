  1. الرئيسية
  2. أخبار الخليج

الإمارات تعلن اعتراض وتدمير 3 طائرات من دون طيار اخترقت المجال الجوي للبلاد

الأربعاء 02 فبراير 2022 09:45 م / بتوقيت القدس +2GMT
الإمارات تعلن اعتراض وتدمير 3 طائرات من دون طيار اخترقت المجال الجوي للبلاد



أبوظبي/سما/

أعلنت وزارة الدفاع الإماراتية، اليوم الأربعاء، اعتراض وتدمير عدد 3 طائرات من دون طيار معادية اخترقت المجال الجوي للدولة فجر اليوم بعيدا عن المناطق المأهولة بالسكان.

وقالت الوزارة في تغريدة عبر "تويتر": "نعلن عن اعتراض وتدمير عدد 3 طائرات من دون طيار معادية اخترقت المجال الجوي للدولة فجر اليوم 2/2/2022 بعيدا عن المناطق المأهولة بالسكان".

وأكدت الوزارة أنها على "أهبة الاستعداد والجاهزية للتعامل مع أية تهديدات، وأنها تتخذ كافة الإجراءات اللازمة لحماية الدولة من أي اعتداء".

وطالبت الإمارات في وقت سابق اليوم، واشنطن بتعزيز القدرات الدفاعية المضادة للصواريخ والطائرات المسيرة لحلفاء الولايات المتحدة في المنطقة، لصد هجمات "أنصار الله" اليمنية.

#الامارات #طائرات

الأكثر قراءة اليوم

لابيد يكشف عن أكبر تهديد لـ"اسرائيل" ويحرمه من النوم

انخفاض في سعر صرف الدولار

غزة.. متابعة العمل الحكومي تتخذ عدة قرارات مهمة خلال جلستها الأسبوعية

أول تعليق من من واشنطن على تقرير "أمنستي"

مصادر: هذا ما فشل به بلينكن في الاتصال الأخير مع الرئيس عباس...

الخارجية الأمريكية تصدر بيانا حول استشهاد عمر أسعد على يد كتيبة "نيتسح يهودا"

إيهود باراك يكشف مخاطر تشكل "تهديد وجودي" لـ "اسرائيل"

الأخبار الرئيسية

غانتس يتحدث عن سياسة "اسرائيل" في إضعاف حماس

ايهود

إيهود باراك يكشف مخاطر تشكل "تهديد وجودي" لـ "اسرائيل"

"الأونروا" تعلن تعليق التعليم الوجاهي في جميع مدارسها بالضفة

سسس

أول زيارة رسمية لوزير جيش اسرائيلي الى الخليج العربي

غزة

غزة.. متابعة العمل الحكومي تتخذ عدة قرارات مهمة خلال جلستها الأسبوعية

الاتصالات الفلسطينية