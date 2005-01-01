الليكود يقدم قانونا لإلغاء فك الارتباط في شمال الضفة..يقضي بالعودة للمستوطنات المخلاة

القدس المحتلة/سما/

قدم حزب الليكود بقيادة رئيس المعارضة بنيامين نتنياهو اليوم الأربعاء، مشروع قانون لإلغاء فك الارتباط عن الفلسطينيين شمال الضفة الغربية.



وذكرت القناة 14 العبرية أن عضوا الكنيست يولي إدلشتين ميكي زوهار وأوريت شتروك من الليكود إلى جانب رئيس مجلس شمال الضفة الاستيطاني يوسي داغان قدموا اليوم مشروع قانون إلغاء فك الارتباط إلى الكنيست لمناقشته قبل طرحه للتصويت.



وأشارت إلى أن قادة المعارضة ورئيس الوزراء السابق بنيامين نتنياهو من بين المبادرين لمشروع القانون.



ويطالب مشروع المقترح، بإلغاء قانون فك الارتباط الموقع عام 2005، والذي يمنع حرية التنقل للإسرائيليين في مستوطنات شمال الضفة المخلاة، مثل شوماش وصانور، وهي مناطق لا تزال تحت السيطرة الإسرائيلية الكاملة.



وأوضحت القناة أنه تم طرح القانون منذ عام 2009 بسبعة صيغ مماثلة.



وقال عضو الكنيست عن الليكود يولي إدلشتاين: "اهتمامنا مكرس لإسرائيل ، واليوم نبدأ في تقديم حلول لإسرائيل - وليس لدولة فلسطين".