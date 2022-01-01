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غانتس يتحدث عن سياسة "اسرائيل" في إضعاف حماس

الأربعاء 02 فبراير 2022 08:57 م / بتوقيت القدس +2GMT
غانتس يتحدث عن سياسة "اسرائيل" في إضعاف حماس



القدس المحتلة/سما/

نقلت صحيفة معاريف عن وزير الجيش الإسرائيلي، بيني غانتس، أن "إسرائيل" تحافظ في غزة على سياسة الخطوات المدنية والتسهيلات وأن هذا يخلق ثمناً يقيّد حماس.

وأوضح أن "إسرائيل تعمل في مسارين، الأول الرد بقوة على أي هجوم، والثاني نسعى لهدوء طويل المدى وإعادة جنودنا من غزة".

ونقل موقع  والا العبري، عن وزير الجيش، بيني غانتس، قوله، بأن حكومته اتخذت قراراً بتقوية العلاقات مع السلطة الفلسطينية وإضعاف حماس.

وأضاف غانتس في كلمة مسجلة في المؤتمر السنوي لمعهد دراسات الأمن القومي، أن "إسرائيل" في العام الحالي ستعمل على تعزيز العلاقات وحماية المصالح الاقتصادية، مشيرًا إلى مع اقتراب الشهور القادمة سيتم صياغة المزيد من التحركات مع أبو مازن.

#بيني غانتس #الرئيس عباس

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