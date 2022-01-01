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بحث آفاق التعاون بين جامعتي الخليل والبوليتكنك والجامعة الأورومتوسطية في سلوفينيا

الأربعاء 02 فبراير 2022 08:37 م / بتوقيت القدس +2GMT
بحث آفاق التعاون بين جامعتي الخليل والبوليتكنك والجامعة الأورومتوسطية في سلوفينيا



الخليل/سما/

- بحثت نقابة العلوم المعلوماتية التكنولوجية الفلسطينية، اليوم الأربعاء، آفاق التعاون بين جامعتي البوليتكنيك والخليل والجامعة الأورومتوسطية في سلوفينيا.

جاء ذلك خلال اجتماعين منفصلين عبر تقنية "الزوم" تم خلالهما مناقشة انضمام جامعتي البوليتكنيك والخليل إلى شبكة مؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي في الجامعة الأورو متوسطية كخطوة أولى يتبعها توقيع اتفاقيات تعاون مشترك لمجموعة من البرامج والمشاريع المشتركة والتي تصب جميعها في خدمة الطلبة المتواجدين على المقاعد الدراسية والخريجين الجدد على حد سواء.

كما تم بحث إنشاء فرق بحثية مشتركة ينتج عنها دراسات لها أثر على ايجاد حلول علمية لمشاكل محلية ودولية.

وأوضحت نقيب المعلوماتية التكنولوجية ميسون إبراهيم، أن هذا الجهد يأتي في سياق سعي النقابة فتح أفاق التعاون المشترك ما بين عدد من الجامعات الفلسطينية والجامعات الدولية.

#جامعة الخليل #سلوفينيا

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