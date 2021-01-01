ماذا نعرف عن المتحور الجديد الذي تم اكتشافه في "إسرائيل" وحول العالم؟

القدس المحتلة/سما/

بعد اكتشاف مئات الحالات للمتغير الجديد BA.2 في العالم و إسرائيل فهو مثل Omicron ينتشر بسرعة ولا يسبب بالضرورة مرضًا أكثر خطورة وفقا لتقرير القناة 12 الإسرائيلية.

​​​ما هو معروف عن البديل؟

المتغير المعروف باسم "omicron المخفي" والمميز في المختبرات في تسلسل BA.2 هو في الواقع مجموعة فرعية من omicron. مثله ، ينتشر بسرعة أيضًا ، لكن لا يوجد دليل على أنه يسبب مرضًا أكثر خطورة لدى المصابين.

ويحتوي المتغير على قدر أكبر من الطفرات ، مما قد يؤثر على فعالية اللقاح ضده. و تم تحديد موقعه لأول مرة في نوفمبر 2021 في الهند ، ولكن منذ ذلك الحين لاحظت منظمة الصحة العالمية أنه يقع في عشرات البلدان حول العالم ، بما في ذلك الدنمارك والصين وكندا وسنغافورة والمملكة المتحدة وغيرها.

كم عدد الحالات التي تم تحديدها في إسرائيل؟

وفقًا لبيانات وزارة الصحة إلاسرائيلية، تم تحديد حوالي 350 حالة من متغير BA.2 الجديد حتى الآن. ويبدو أن هذا رقم منخفض لأنه ليست كل الاختبارات الإيجابية معدلة وراثيًا. وتشير التقديرات في هذه المرحلة إلى أن حوالي 10٪ ممن تم التحقق منهم اصيبوا مع المتغير الجديد.

هل يمكن أن تصاب بالمتغير الجديد بعد الشفاء من أوميكرون ؟

حتى الآن ، لم يتم اكتشاف أي حالات عودة للعدوى في المرضى المتعافين من Omicron . وتحدثت رئيسة خدمات الصحة العامة ، د. شارون برايس ، اليوم (الأربعاء) في نقاش في لجنة الصحة بالكنيست ، "في الوقت الحالي ، لا نرى أي دليل على حدوث ذلك. لكي يُصاب المعالج الجديد بفيروس مشابه نسبيًا ، يجب أن يكون مختلفًا بدرجة كافية حتى لا تحميه الأجسام المضادة التي تكونت في جسمه وساعدته على التعافي. "



ما مدى تشابه البديل الفرعي مع Omicron؟

يوضح الدكتور أورين كويبلر ، عالم الفيروسات في جامعة تل أبيب: "هذه المتغيرات بعيدة بشكل أساسي عن طفراتها بنفس الطريقة التي يختلف بها الميكرون عن الدلتا. بمعنى آخر ، يحتوي المتغير BA.2 على حوالي 20 طفرة غير متطابقة في بنيتها مع omicron الذي انتشر في إسرائيل. لذلك ، في الوقت الحالي ، لا يمكن المضي قدمًا في فرضية وجود حماية مطلقة للمستردات من المتغيرات الجديدة ".