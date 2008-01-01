  1. الرئيسية
  2. أخبار الخليج

قطر تعلن موقفها من تطبيع العلاقات مع سوريا واسرائيل

الأربعاء 02 فبراير 2022 07:37 م / بتوقيت القدس +2GMT
قطر تعلن موقفها من تطبيع العلاقات مع سوريا واسرائيل



الدوحة/سما/

استبعد وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني احتمال تطبيع قطر علاقاتها مع إسرائيل أو سوريا، حتى إذا اتخذت دول عربية أخرى هذه الخطوة.

وقال آل ثاني، في مقابلة مع موقع "أكسيوس" الأمريكي إن "الولايات المتحدة وقطر لديهما علاقة مؤسسية قوية وأن السياسة الأمريكية الداخلية، ليست من شأنه".

وكشف أنه "كانت هناك بعض الروابط مع إسرائيل في الماضي عندما كانت هناك احتمالات للسلام" مع الفلسطينيين لكن بلاده "فقدت الأمل" بعد حرب غزة 2008-2009، مشددا على أن قطر تواصل "علاقة العمل مع إسرائيل لمساعدة الشعب الفلسطيني، لكن من الصعب تصور الانضمام إلى اتفاقات إبراهيم في غياب التزام حقيقي بحل الدولتين".

وأضاف: "كان لقطر في السنوات الأخيرة انخراط مستمر مع إسرائيل بشأن المساعدات لغزة، حيث وافقت الحكومة الإسرائيلية السابقة على تحويل قطر لمئات الملايين من الدولارات إلى حركة حماس كجزء من الجهود المبذولة للحفاظ على السلام".

وعن العلاقة مع سوريا، قال آل ثاني إن "الظروف التي أدت إلى تعليق عضوية النظام السوري في جامعة الدول العربية لم تتغير رغم الدفء الذي تشهده العلاقات بين سوريا ودول مثل الإمارات والأردن ومصر"، مشددا على أنه "لا ينبغي مكافأة الأسد على هجماته المستمرة على شعبه".

#قطر #اسرائيل

الأكثر قراءة اليوم

لابيد يكشف عن أكبر تهديد لـ"اسرائيل" ويحرمه من النوم

انخفاض في سعر صرف الدولار

أول تعليق من من واشنطن على تقرير "أمنستي"

مصادر: هذا ما فشل به بلينكن في الاتصال الأخير مع الرئيس عباس...

الخارجية الأمريكية تصدر بيانا حول استشهاد عمر أسعد على يد كتيبة "نيتسح يهودا"

"هآرتس" تهاجم المرشحة الجديدة لمنصب المستشار القانوني لحكومة الاحتلال:قربت "إسرائيل" من نظام الأبرتهايد

ما حقيقة الفيديوهات عن لحظات الرعب واحتراق برج خليفة بالإمارات بعد هجوم الحوثيين؟

الأخبار الرئيسية

غانتس

غانتس يكشف: "إسرائيل" عرضت تقديم مساعدات للجيش اللبناني أربع مرات خلال عام

ايهود

إيهود باراك يكشف مخاطر تشكل "تهديد وجودي" لـ "اسرائيل"

"الأونروا" تعلن تعليق التعليم الوجاهي في جميع مدارسها بالضفة

سسس

أول زيارة رسمية لوزير جيش اسرائيلي الى الخليج العربي

غزة

غزة.. متابعة العمل الحكومي تتخذ عدة قرارات مهمة خلال جلستها الأسبوعية

الاتصالات الفلسطينية