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"المشتركة" تهاجم توجه الحكومة الإسرائيلية لبناء مستوطنة "أفيتار"

الأربعاء 02 فبراير 2022 07:24 م / بتوقيت القدس +2GMT
"المشتركة" تهاجم توجه الحكومة الإسرائيلية لبناء مستوطنة "أفيتار"



القدس المحتلة/سما/

عارضت القائمة المشتركة بالكنيست اليوم الأربعاء، السماح بالبناء الاستيطاني في بؤرة أفيتار بنابلس، والتي وافق عليها المدعي العام أفيحاي ماندلبليت قبل إنهاء مهامه وترك القرار بيد الحكومة.
 
وقالت القائمة وفق القناة 7 العبرية:"هذه الحكومة تفعل أشياء لم تجرؤ حكومة نتنياهو على القيام بها، والموافقة على بناء بؤرة أفيتار بصق في وجه أي شخص مهتم بالسلام والديمقراطية".
 
وتابعت: "قتل تسعة فلسطينيين في المواجهات ضد هذه المستوطنة، واليوم هناك محاولة لإضفاء الشرعية على النهب والضم غير القانونيين بموجب القانون الدولي مثل جميع المستوطنات وهذا أمر مفروغ منه".

#القائمة المشتركة #الكنيست #الاستيطان #أفيتار #نابلس #أفيحاي ماندلبليت

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