أول تعليق فلسطيني على زيارة غانتس للبحرين

غزة/سما/

أصدر المكتب الإعلامي للجان المقاومة في فلسطين مساء الأربعاء بيانا ندد فيه بالزيارة التي يؤديها وزير الجيش الإسرائيلي بيني غانتس للبحرين.

وقالت لجان المقاومة في بيانها إن "استقبال نظام البحرين للإرهابي غانتس إنحدار قيمي وأخلاقي ومواصلة في السقوط بمستنقع التطبيع المهين".



وأضافت أن "استقبال البحرين للمجرم قاتل الأطفال والنساء غانتس يمثل طعنة غادرة للشعب الفلسطيني ويشجع العدو الصهيوني على ارتكاب المزيد من المجازر والجرائم بحق شعبنا".

وشددت في البيان على أن التطبيع "المهين" لن يمنح الشرعية لإسرائيل التي ستبقى العدو الأوحد للأمة.

وأوضحت أن مسار التطبيع واللقاءات مع القادة الإسرائيليين لن يفلح في تزييف وعي شعوب الأمة.

ووصل وزير الجيش الإسرائيلي بيني غانتس يوم الأربعاء إلى البحرين في أول زيارة رسمية له، للتوقيع على اتفاقية تاريخية للتعاون الأمني ​​بين تل أبيب والمنامة.