  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

أول تعليق فلسطيني على زيارة غانتس للبحرين

الأربعاء 02 فبراير 2022 06:46 م / بتوقيت القدس +2GMT
أول تعليق فلسطيني على زيارة غانتس للبحرين



غزة/سما/

أصدر المكتب الإعلامي للجان المقاومة في فلسطين مساء الأربعاء بيانا ندد فيه بالزيارة التي يؤديها وزير الجيش الإسرائيلي بيني غانتس للبحرين.

وقالت لجان المقاومة في بيانها إن "استقبال نظام البحرين للإرهابي غانتس إنحدار قيمي وأخلاقي ومواصلة في السقوط بمستنقع التطبيع المهين".


وأضافت أن "استقبال البحرين للمجرم قاتل الأطفال والنساء غانتس يمثل طعنة غادرة للشعب الفلسطيني ويشجع العدو الصهيوني على ارتكاب المزيد من المجازر والجرائم بحق شعبنا".

وشددت في البيان على أن التطبيع "المهين" لن يمنح الشرعية لإسرائيل التي ستبقى العدو الأوحد للأمة.

وأوضحت أن مسار التطبيع واللقاءات مع القادة الإسرائيليين لن يفلح في تزييف وعي شعوب الأمة.

ووصل وزير الجيش الإسرائيلي بيني غانتس يوم الأربعاء إلى البحرين في أول زيارة رسمية له، للتوقيع على اتفاقية تاريخية للتعاون الأمني ​​بين تل أبيب والمنامة.

#غانتس #البحرين

الأكثر قراءة اليوم

لابيد يكشف عن أكبر تهديد لـ"اسرائيل" ويحرمه من النوم

انخفاض في سعر صرف الدولار

أول تعليق من من واشنطن على تقرير "أمنستي"

الخارجية الأمريكية تصدر بيانا حول استشهاد عمر أسعد على يد كتيبة "نيتسح يهودا"

"هآرتس" تهاجم المرشحة الجديدة لمنصب المستشار القانوني لحكومة الاحتلال:قربت "إسرائيل" من نظام الأبرتهايد

ما حقيقة الفيديوهات عن لحظات الرعب واحتراق برج خليفة بالإمارات بعد هجوم الحوثيين؟

"أونروا" : سنعلن عن تدابير تعليمية مؤقتة في مدارسنا بالضفة للحماية من كورونا

الأخبار الرئيسية

ايهود

إيهود باراك يكشف مخاطر تشكل "تهديد وجودي" لـ "اسرائيل"

"الأونروا" تعلن تعليق التعليم الوجاهي في جميع مدارسها بالضفة

سسس

أول زيارة رسمية لوزير جيش اسرائيلي الى الخليج العربي

غزة

غزة.. متابعة العمل الحكومي تتخذ عدة قرارات مهمة خلال جلستها الأسبوعية

بب

مصادر: هذا ما فشل به بلينكن في الاتصال الأخير مع الرئيس عباس...

الاتصالات الفلسطينية