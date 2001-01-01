غانتس وصل إلى البحرين على متن طائرة رئيس مصري

القدس المحتلة/سما/

اختار وزير الجيش الإسرائيلي بيني غانتس طائرة سبق أن استقلّها الرئيس المصري الراحل أنور السادات لتحمله في زيارته التاريخية إلى البحرين.

وأكدت تقارير إعلامية إسرائيلية أن الطائرة التي هبط بغانتس في البحرين اليوم الأربعاء سبق أن وصل بها السادات إلى إسرائيل بزيارته التاريخية عام 1977.

ووفقا للتقارير، اشترت إسرائيل هذه الطائرة من شركة خاصة عام 2001 لتدخل الخدمة ضمن السرب الـ120 من سلاح الجو الإسرائيلي.

ومن المقرر أن يجري غانتس خلال زيارته الحالية محادثات مع نظيره البحريني خليفة بن أحمد آل خليفة ورئيس هيئة الأركان ذياب بن صقر النعيمي وكذلك العاهل البحريني حمد بن عيسى آل خليفة، كما سيزور مقر الأسطول الخامس الأمريكي في المنامة.

ومن المفترض أن تتوج هذه الزيارة بإبرام اتفاقية تاريخية للتعاون الأمني بين إسرائيل والبحرين.