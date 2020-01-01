معاريف: زيارة غانتس إلى البحرين رسالة مباشرة لإيران

القدس المحتلة/سما/

كشفت وسائل إعلام عبرية، اليوم الأربعاء، عن بعض تفاصيل زيارة وزير الجيش بيني غانتس إلى البحرين اليوم.



وأفادت صحيفة "معاريف" العبرية، مساء اليوم الأربعاء، بأن زيارة غانتس لمملكة البحرين، وهي الزيارة الأولى من نوعها، تعد بمثابة رسالة إسرائيلية مباشرة إلى إيران، بأن تل أبيب في طريقها للتعاون والتنسيق الأمنيين مع دولة خليجية.



وأكدت الصحيفة أن معنى وصول واستقبال وزير الجيش الإسرائيلي في المنامة، هو توجيه رسالة مباشرة إلى إيران، تقضي بأن تل أبيب ستوقع اتفاقية عسكرية وأمنية مع البحرين، فضلا عن مباركة دول خليجية أخرى لتلك الخطوة، خاصة مع سماح السعودية بعبور طائرة غانتس في مجالها الجوي.

وكان وزير الجيش الإسرائيلي بيني غانتس، قد وصل في وقت سابق من اليوم الأربعاء، إلى البحرين في زيارة هي الأولى من نوعها.



ويعود الهدف من الزيارة إلى محاولة "إضفاء الطابع المؤسسي على العلاقات الأمنية بين إسرائيل والبحرين، حيث سيتم التوقيع على مذكرة تفاهم للتعاون الأمني ​​بين البلدين". ويدور الحديث عن أول اتفاقية أمنية يتم توقيعها بين إسرائيل ودولة عربية في الخليج.



ومن المنتظر أن يلتقي الوزير الإسرائيلي غدا بوزير الدفاع البحريني والملك ورئيس الأركان، إضافة إلى زيارة الأسطول الأمريكي الخامس المتمركز في البلاد.

من جانبها، ذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية أن طائرة غانتس مرت إلى البحرين عبر الأجواء السعودية، وهي المرة الأولى التي يُسمح فيها لطائرة عسكرية إسرائيلية بالتحليق علنا في المجال الجوي للمملكة.

ووقعت إسرائيل والبحرين اتفاقا لتطبيع العلاقات منتصف سبتمبر/ أيلول 2020 في واشنطن برعاية الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب.