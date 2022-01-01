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في آخر يوم بمنصبه..هآرتس: ماندلبليت يوافق على إنشاء مستوطنة "أفيتار " بنابلس

الأربعاء 02 فبراير 2022 05:57 م / بتوقيت القدس +2GMT
في آخر يوم بمنصبه..هآرتس: ماندلبليت يوافق على إنشاء مستوطنة "أفيتار " بنابلس



القدس المحتلة/سما/

أفادت صحيفة "هآرتس" بأن المدعي العام الإسرائيلي المنتهية ولايته أفيحاي ماندلبليت وافق في أيامه الأخيرة على إقامة مستوطنة على أراضي بؤرة "أفيتار" الاستيطانية جنوب نابلس.
 
وذكرت الصحيفة أنه وفق موقف ماندلبليت، يمكن بدء إجراء يكون في نهايته المستوى السياسي قادرًا على الموافقة على بناء مستوطنة جديدة في أفيتار.
 
وأشارت الصحيفة إلى أن البؤرة الاستيطانية أقيمت العام الماضي بشكل غير قانوني، وتم إخلاؤها في غضون أسابيع قليلة في نهاية مفاوضات مع المستوطنين.
 
ونوهت أن القرار بشأن هذه القضية هو الآن في يد وزير الجيش بني غانتس، وهو المسؤول عن الأراضي التي يسمح للمستوطنين بالبناء عليها.
 
وذكرت الصحيفة أن مكتب غانتس ووزارة القضاء رفضا التعقيب لها حول القضية.
 
وبيّنت أنه إذا تم الموافقة على بناء المستوطنة فإنه سيتم إعطاء 45 يومًا لتقديم اعتراضات ضد إقامتها، وحينها سيتعين على رئيس الوزراء نفتالي بينيت ووزير الجيش اتخاذ قرار بشأنها.
 

#ماندلبليت #مستوطنة أفيتار

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