ملك الأردن يؤكد أهمية تحريك عملية السلام بين الفلسطينيين و"إسرائيل"

عمان/سما/

أكد عاهل الأردن الملك عبد الله الثاني، يوم الأربعاء، أهمية تحريك عملية السلام، وإعادة إطلاق المفاوضات بين الفلسطينيين وإسرائيل على أساس حل الدولتين.

جاء ذلك خلال استقباله بالعاصمة عمان الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط الذي وصل الأردن مساء الثلاثاء، في إطار زيارة رسمية غير محددة المدة.

وحسب بيان للديوان الملكي ، تناول لقاء الملك عبد الله وأبو الغيط "التطورات على الساحتين العربية والإقليمية".

ونقل البيان عن العاهل الأردني تأكيده على "أهمية تحريك عملية السلام، وإعادة إطلاق المفاوضات بين الفلسطينيين والإسرائيليين، على أساس حل الدولتين، ووفقا لمبادرة السلام العربية وقرارات الشرعية الدولية.

والمفاوضات بين فلسطين وإسرائيل متوقفة منذ أبريل/نيسان 2014، جراء رفض السلطات الإسرائيلية وقف الاستيطان والإفراج عن أسرى قدامى وتنصلها من خيار حل الدولتين، المستند إلى إقامة دولة فلسطينية على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

وأكد العاهل الأردني، وفق البيان، على "ضرورة تنسيق وتوحيد مواقف الدول العربية لمواجهة مختلف التحديات"، مشيرا إلى "أهمية دور جامعة الدول العربية بهذا الخصوص".





وشدد الملك "حرص الأردن على دعم أي جهد يصب في تطوير العمل العربي المشترك ومأسسته".

وفي سياق متصل، التقى أبو الغيط وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، وأجريا مُحادثات مُوسعة تناولت سبل تفعيل آليات العمل العربي المشترك، وآخر المستجدات على الساحة العربية.

وأكد الجانبان، حسب بيان صدر عن الخارجية الأردنية، "ضرورة تضافر الجهود لتعزيز العمل العربي المشترك، وتفعيل الدور العربي الجماعي في جهود حل الأزمات لتحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة".