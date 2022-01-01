  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

"الأونروا"تعلن تعليق التعليم الوجاهي في جميع مدارسها بالضفة

الأربعاء 02 فبراير 2022 04:55 م / بتوقيت القدس +2GMT
"الأونروا"تعلن تعليق التعليم الوجاهي في جميع مدارسها بالضفة



رام الله/سما/

أعلنت وكالة غوث وتشغيل ا للاجئين الفلسطينيين"الأونروا"، إقليم الضفة الغربية، مساء اليوم الأربعاء، تعليق التعليم الوجاهي في مدارسها في جميع انحاء الضفة الغربية في الفترة ما بين الخميس 3 شباط- الأحد 12 شباط. وعليه سيتم تحويل الطلبة من صفوف 4-9 للتعليم عن بُعد ابتداء من يوم غد.

وقالت  "الأونروا" في بيان لها :" تباعا لقرار السلطة الفلسطينية كاستجابة للزيادة الكبيرة في إصابات كوفيد-19 في فلسطين ستعلق الأونروا مؤقتاً التعليم الوجاهي في مدارسها في جميع انحاء الضفة الغربية في الفترة ما بين الخميس 3 شباط- الأحد 12 شباط. وعليه سيتم تحويل الطلبة من صفوف 4-9 للتعليم عن بُعد ابتداء من يوم غد. ستواصل الأونروا تعاونها مع وزارتي التربية والتعليم والصحة لتقديم لقاحات فيروس كورونا لجميع الطلبة والعاملين في المدارس للمساعدة في حماية صحة ورفاهية مجتمعنا",

وفيما يلي نص البيان :

الأونروا - إقليم الضفة الغربية

اعلان حول دوام مدارس الاونروا: تحديث بشان خدمات الاونروا التعليمية في حالات الطوارئ الصحية المتعلقة بكوفيد-19 الأونروا تباعا لقرار السلطة الفلسطينية كاستجابة للزيادة الكبيرة في إصابات كوفيد-19 في فلسطين.

ستعلق الأونروا مؤقتاً التعليم الوجاهي في مدارسها في جميع انحاء الضفة الغربية في الفترة ما بين الخميس 3 شباط- الأحد 12 شباط. وعليه سيتم تحويل الطلبة من صفوف 4-9 للتعليم عن بُعد ابتداء من يوم غد.

ستواصل الأونروا تعاونها مع وزارتي التربية والتعليم والصحة لتقديم لقاحات فيروس كورونا لجميع الطلبة والعاملين في المدارس للمساعدة في حماية صحة ورفاهية مجتمعنا.

#الاونروا #التعليم الوجاهي

الأكثر قراءة اليوم

مصادر تكشف موعد ونسبة رواتب الموظفين الحكوميين

لابيد يكشف عن أكبر تهديد لـ"اسرائيل" ويحرمه من النوم

أول تعليق من من واشنطن على تقرير "أمنستي"

انخفاض في سعر صرف الدولار

الخارجية الأمريكية تصدر بيانا حول استشهاد عمر أسعد على يد كتيبة "نيتسح يهودا"

الصحة تصدر بيانا بخصوص ما يتم تدواله عن بيع الصيدليات لفحص كورونا المنزلي دون أدنى علم

"هآرتس" تهاجم المرشحة الجديدة لمنصب المستشار القانوني لحكومة الاحتلال:قربت "إسرائيل" من نظام الأبرتهايد

الأخبار الرئيسية

سسس

أول زيارة رسمية لوزير جيش اسرائيلي الى الخليج العربي ..على متن طائرة الرئيس الراحل أنور السادات

غزة

غزة.. متابعة العمل الحكومي تتخذ عدة قرارات مهمة خلال جلستها الأسبوعية

بب

مصادر: هذا ما فشل به بلينكن في الاتصال الأخير مع الرئيس عباس...

الصحة: 13 حالة وفاة و10374 اصابة جديدة بفيروس كورونا في فلسطين

الصحة بغزة تكشف تطورات الحالة الوبائية في القطاع ..

الاتصالات الفلسطينية