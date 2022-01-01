"الأونروا"تعلن تعليق التعليم الوجاهي في جميع مدارسها بالضفة

رام الله/سما/

أعلنت وكالة غوث وتشغيل ا للاجئين الفلسطينيين"الأونروا"، إقليم الضفة الغربية، مساء اليوم الأربعاء، تعليق التعليم الوجاهي في مدارسها في جميع انحاء الضفة الغربية في الفترة ما بين الخميس 3 شباط- الأحد 12 شباط. وعليه سيتم تحويل الطلبة من صفوف 4-9 للتعليم عن بُعد ابتداء من يوم غد.

وقالت "الأونروا" في بيان لها :" تباعا لقرار السلطة الفلسطينية كاستجابة للزيادة الكبيرة في إصابات كوفيد-19 في فلسطين ستعلق الأونروا مؤقتاً التعليم الوجاهي في مدارسها في جميع انحاء الضفة الغربية في الفترة ما بين الخميس 3 شباط- الأحد 12 شباط. وعليه سيتم تحويل الطلبة من صفوف 4-9 للتعليم عن بُعد ابتداء من يوم غد. ستواصل الأونروا تعاونها مع وزارتي التربية والتعليم والصحة لتقديم لقاحات فيروس كورونا لجميع الطلبة والعاملين في المدارس للمساعدة في حماية صحة ورفاهية مجتمعنا",

وفيما يلي نص البيان :

الأونروا - إقليم الضفة الغربية

اعلان حول دوام مدارس الاونروا: تحديث بشان خدمات الاونروا التعليمية في حالات الطوارئ الصحية المتعلقة بكوفيد-19 الأونروا تباعا لقرار السلطة الفلسطينية كاستجابة للزيادة الكبيرة في إصابات كوفيد-19 في فلسطين.

ستعلق الأونروا مؤقتاً التعليم الوجاهي في مدارسها في جميع انحاء الضفة الغربية في الفترة ما بين الخميس 3 شباط- الأحد 12 شباط. وعليه سيتم تحويل الطلبة من صفوف 4-9 للتعليم عن بُعد ابتداء من يوم غد.

ستواصل الأونروا تعاونها مع وزارتي التربية والتعليم والصحة لتقديم لقاحات فيروس كورونا لجميع الطلبة والعاملين في المدارس للمساعدة في حماية صحة ورفاهية مجتمعنا.