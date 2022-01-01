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الخارجية: سفارتنا بالقاهرة أنهت إجراءات 40 حالة وفاة لمواطنين فلسطينيين خلال الشهر الماضي

الأربعاء 02 فبراير 2022 04:44 م / بتوقيت القدس +2GMT
الخارجية: سفارتنا بالقاهرة أنهت إجراءات 40 حالة وفاة لمواطنين فلسطينيين خلال الشهر الماضي



القاهرة/سما/

 أفادت سفارة دولة فلسطين لدى جمهورية مصر العربية، اليوم الأربعاء، بإنهاء إجراءات دفن 40 حالة وفاة لفلسطينيين داخل وخارج جمهورية مصر العربية خلال شهر كانون ثاني/يناير الماضي.

وأوضحت السفارة، في بيان صادر عن وزارة الخارجية والمغتربين، أن سفير دولة فلسطين لدى مصر ومندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية دياب اللوح، أوعز بسرعة إيفاد مندوبين من السفارة فور تلقيها بلاغات ذوي المتوفين لإنهاء كافة الإجراءات اللوجيستية المتعلقة بدفن ونقل المواطنين الفلسطينيين سواء داخل مقابر الفلسطينيين بمصر ومنظمة التحرير، وإنهاء إجراءات نقل الجثامين من مطار القاهرة إلى قطاع غزة بناء على رغبة ذوي المتوفين، حيث أتمت نقل 16 حالة وفاة من أبناء قطاع غزة إلى القطاع، و24 حالة وفاة من فلسطينيين داخل مصر تم دفنهم في مدافن الفلسطينيين ومنظمة التحرير بالقاهرة.

#السفارة الفلسطينية #القاهرة

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