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"إسرائيل" تعلن رصد تسرب نفطي قبالة السواحل دون الكشف عن مصدره

الأربعاء 02 فبراير 2022 04:32 م / بتوقيت القدس +2GMT
"إسرائيل" تعلن رصد تسرب نفطي قبالة السواحل دون الكشف عن مصدره



القدس المحتلة/سما/

أعلنت وزارة حماية البيئة الإسرائيلية أمس رصد تسرب نفطي مشتبه به على بعد حوالي 20 كيلومترا قبالة ساحل مدينة نتانيا في وسط البلاد.


وأفادت الوزارة بأنها تلقت بلاغا بوجود شبهة "حدوث تسرب نفطي بعد أن رصدته أقمار اصطناعية تستخدمها وكالة السلامة البحرية الأوروبية. بعد عدم تمكنها في البداية من رصد التسرب، وتلقت الوزارة مساعدة من وزارة الدفاع التي أرسلت رحلات استطلاعية نجحت في رصده".

وأوضحت الوزارة الإسرائيلية المعنية بالبيئة أن التسرب المشتبه به يوجد "على بعد حوالي 20 كيلومترا من ساحل البحر الأبيض المتوسط لإسرائيل"، مشيرة في الوقت نفسه إلى أنها تعمل على إجراء فحص أوثق لتحديد مدى خطورة الحادث.

وفيما لم تقدم الوزارة الإسرائيلية أي تفاصيل عن حجم التسرب أو شدته أو مصدره، قالت إنها عند الضرورة ستطلع الجمهور على المستجدات.

ويأتي هذا التقرير بعد مرور عام تقريبا على مرور البلاد  بما وصف بأنه "إحدى أسوأ الكوارث البيئية عندما غطى تسرب نفطي هائل البحر الأبيض المتوسط".

#النفط #اسرائيل

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