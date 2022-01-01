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آلية السفر عبر معبر رفح البري ليوم غدٍ الخميس

الأربعاء 02 فبراير 2022 04:29 م / بتوقيت القدس +2GMT
آلية السفر عبر معبر رفح البري ليوم غدٍ الخميس



غزة/سما/

أعلنت وزارة الداخلية أن السفر عبر معبر رفح غداً الخميس سيكون للحافلات السادسة والسابعة والثامنة والتاسعة حتى الرقم (50) من كشف المسافرين رقم  (2022/6) .

وبينت الوزارة أن السفر سيشمل كذلك الحافلة الخامسة من كشف الجوازات المصرية رقم (2022/5):، داعية المسافرين إلى التواجد في تمام الساعة 6:00 صباحاً في الصالة الخارجية للمعبر، مع ضرورة إحضار بطاقة الهوية مع كل مسافر.

وبينت أهمية تحديث بيانات جوازات السفر الصادرة حديثاً خلال عام 2021، لدى مديريات الداخلية في المحافظات، مشددة علتى ضرورة إحضار حجة عدم ممانعة في حال سفر أحد الوالدين مع أبنائه دون الطرف الآخر.

#الية السفر عبر معبر رفح #كشف السفر عبر معبر رفح

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