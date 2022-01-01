الاحتلال يهدم ثلاثة منازل في البقيعة بالنقب وتشرد ساكنيها

النقب/سما/

هدمت الشرطة الإسرائيلية، اليوم الأربعاء، ثلاثة منازل تتبع لعائلة المواطن سالم القرعان، في قرية البقيعة بمنطقة النقب داخل أراضي العام 1948، وشردت عشرات المواطنين بينهم أطفال ونساء.

وقال شهود عيان، إن صاحب المنازل لم يتلقِ أي إخطار بهدم منزله، حيث كانت الشرطة الإسرائيلية قد أصدرت قبل نحو 4 أشهر أوامر هدم وإخلاء بحق 6 عائلات من القرية، إلا أنها لم تشمل منازل عائلة القرعان التي تم هدمها اليوم.

وتعاني قرية البقيعة الواقعة من ظروف معيشية صعبة، في ظل انعدام البنى التحتية وإمدادات الماء والكهرباء، والملاحقات المستمرة لأهلها.

وتستهدف السلطات الإسرائيلية سكان المنطقة، أسوة بقرى النقب الأخرى التي تواجه هجمة شرسة لترحيها واقتلاعها، من خلال التضييق على الأهالي ودفعهم لترك أراضيهم، وكذلك تجريفها تمهيدا للاستيلاء عليها من قبل ما يسمى بـ "الصندوق الدائم لإسرائيل".