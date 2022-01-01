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فتح توجه نداء للأحزاب والقوى العربية والصديقة في العالم لفضح ممارسات إسرائيل

الأربعاء 02 فبراير 2022 04:14 م / بتوقيت القدس +2GMT
فتح توجه نداء للأحزاب والقوى العربية والصديقة في العالم لفضح ممارسات إسرائيل



رام الله/سما/

وجه عضو اللجنة المركزية لحركة فتح، المفوض العام للعلاقات العربية والصين الشعبية عباس زكي، رسالة إلى الأحزاب والقوى العربية والشريكة في العالم يدعوها فيها إلى فضح سياسات إسرائيل العنصرية بحق الشعب الفلسطيني واستثمار قرار منظمة العفو الدولية في إدانة إسرائيل وجرائمها وتسميتها بوصفها الحقيقي كدولة عنصرية وتتصرف فوق القانون.

قال زكي، وفق بيان، اليوم الأربعاء، "ندعوكم من مواقعكم النضالية من أجل الحق والعدالة للتحرك السريع داخل بلدانكم الشقيقة والصديقة من أجل حث حكوماتكم لمقاطعة النظام العنصري لسلطات الاحتلال الإسرائيلي سياسيا واقتصاديا وعسكريا للضغط عليها لوقف جرائمها ضد شعبا الفلسطيني الصامد على أرضه".

وأشار إلى ضرورة التحرك الفوري والعاجل من خلال الأحزاب والقوى التي تربطها علاقات مع دول الاتحاد الأوروبي ومحكمة الجنايات الدولية لأخذ تقرير منظمة العفو الدولية كوثيقة هامة وخطيرة على العدالة والسلام في العالم، واتخاذ المواقف التي تنسجم مع ما يؤمن به الاتحاد الأوروبي لمبادئ حقوق الإنسان، وحق الشعوب بالتحرر والعيش في أوطانها بالحرية والكرامة الإنسانية، ودعوة محكمة الجنايات الدولية بالتحقيق بالتقرير المشار إليه وجلب المسئولين الإسرائيليين إلى محاكمتهم.

وشدد زكي على أن الواقع المؤلم والبغيض والإفلات من العقاب وترك إسرائيل على أنها دولة تتصرف فوق القانون الدولي أمام مرأى ومسمع العالم كله وان حفنة من القتلة والعصابات تمارس كل أشكال العنصرية وأبشع الطرق في تدمير مقد

#فتح #الاحزاب #القوى العربية #اسرائيل

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